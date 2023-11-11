【NVDA】英偉達傳通知經銷商　年底前推三款針對中國市場AI芯片

受累美國最新的芯片出口限制，英偉達（Nvidia，美：NVDA）3款高階芯片被禁止向中國銷售，但有消息指，公司已開發出針對中國市場的最新改良版系列芯片，外媒指英偉達已通知在中國的經銷商，三款新芯片符合美國規定，最快可能在年底前上市。

內媒早前引述供應鏈人士透露，英偉達已開發出三款針對中國市場的最新改良版芯片，包括HGX H20、L20 PCle 及 L2 PCle，以避開美國出口限制。外媒報道引述消息人士報道，指英偉達近日通知在中國的經銷商，三款新芯片最快可或在年底前推出。

美國早前發布的出口限制指，禁止英偉達在沒有獲得許可證的情況下，向中國出口運送更先進的半導體。消息同時指，英偉達發給經銷商的性能說明中表明，新芯片符合美國規定。

據指，最新三款芯片是由H100改良而來，該等產品分別適用於雲端訓練、雲端推理以及邊緣推理，會把性能降到新規定的參數以下。

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編輯：葉志偉