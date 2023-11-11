NOVO LAND第2A期 「雙11」開售 代理：逾8成買家為90後及00後

由新地 (00016)發展的屯門新盤屯門NOVO LAND第2A期，周六（11日）展開新一輪銷售，涉及186伙，當中154伙價單推售，錄逾7.7倍超額認購。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，NOVO LAND 2A期向隅客眾多，預期是次推售單位即日可錄得不俗銷情。

布少明提到，是次買家仍以90後及00後買家為主，佔逾8成以上。由於是次推售單位景觀較為優質，預期入伙後呎租可達38元，租金回報逾3厘，故備受不少用家及投資客捧場，美聯入票客源中，投資客佔約2成。若以地區劃分，客人仍以新界區為主，佔約8成，香港及九龍合計佔2成。



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整體市況方面，施政報告減辣後一手市場表現明顯升溫，若另一大盤YOHO WEST可趕及月內開售，11月份一手交投有望錄得1,500宗，否則亦相信可錄得約1,000宗水平，較10月約300宗大幅上升。至於二手方面，睇樓活動轉趨活躍，惟以「尋寶客」為主，預期成交宗數可按月增加約2成至2,500宗水平。

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，NOVO LAND 2A期推售，該行出席率約8成，項目提供樓價保證，戶型切合剛需客需要，料今日一手銷情定必比上周理想。該行錄得一組大手客，打算斥資1400萬元購入NovoLand 三房及兩房各一伙，作家人自用。

他指出，11月一手千帆並舉，減辣後，發展商提供更多優惠促銷貨尾，令二手陷於捱打局面，昨日公布的CCL已連跌四周，於一手競爭下，相信二手樓價將持續受壓，未來數周CCL將繼續錄得跌幅。11月一手宗數暫錄200餘宗，料今日過後將突破300宗，預計全月可達1300宗至正常水平，但未至於熾熱程度。

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責任編輯：陳詠妍