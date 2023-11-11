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【儲局官員】博斯蒂克：政策正有效地收緊　不需進一步加息就能實現2%通脹目標

股市 11:06 2023/11/11

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雖然聯儲局主席鮑威爾及多名聯儲局官員言論持續削弱市場減息憧憬，但亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic），決策者無需進一步加息，就可以令美國通脹回落至目標水平，暗示加息周期或已完結，對投資者來算未嘗不是個好消息。

被問及有關貨幣政策緊縮，在多大程度上已傳導至經濟，博斯蒂克坦言全面影響尚未顯現，相信會進一步傳導，並指出許多企業現在被低息貸款鎖定，當債務展期時，償債成本將會增加。又強調聯儲局會以耐心、謹慎和堅決的態度決定貨幣政策。

博斯蒂克預期，明年美國經濟增速介乎1.2%至1.5%，略低於市場預測水平。他認為，雖然經濟主要驅動力，即消費者仍在保持支出，但有勞動力市場和工資壓力減輕等跡象，顯示情況正在放緩，料通脹回落至2%前，經濟增長將維持在較慢水平。

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編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 經濟 加息 鮑威爾 通脹 美國聯儲局
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