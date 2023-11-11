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【美國評級】穆迪下調美國評級展望至負面　美財政部反對

股市 08:07 2023/11/11

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【美國評級】穆迪將美國評級展望下調至負面　美財政部反對

評級機構穆迪將美國政府評級展望從穩定調整為負面，並確認長期發行人和高級無抵押評級為 Aaa。穆迪指出，前景轉為負面的主要因素是美國財政實力的下行風險已經增加，並且不能被主權國家獨特的信用優勢所抵消。

美國財政部副部長Wally Adyemo指，雖然穆迪的公告維持對美國的Aaa評級不變，但不同意將評級展望下調至負面，認為美國經濟依然強勁，美國國債是世界上最安全、流動性最強的資產，拜登政府已展現出對財政可持續性的承諾，包括6月債務上限協議中，削減逾1萬億美元的赤字，以及拜登將在未來十年把赤字削減近2.5萬億美元的預算提案。

美國財政赤字仍將非常龐大

據穆迪評估，在高息環境下，如果沒有有效的財政政策措施來減少政府支出或增加收入，美國財政赤字仍將非常龐大，顯著削弱債務的承受能力。國會內部持續的政治兩極化增加了風險，令政府難以成功就財政預算去減緩債務承受能力的跌勢。

美國評級維持Aaa，穆迪指出，美國強大的信用能力繼續保持主權信用狀況。首先，預期可美國維持卓越的經濟實力，中期經濟增長進一步驚喜，至少可減慢債務負擔能力的惡化。

美國經濟和金融板塊正面臨調整

其次，美國的制度和政府管治實力也非常高，以支持尤其是貨幣及宏觀經濟政策的有效性。儘管在更高及更長期的利率下，美國經濟和金融板塊正面臨調整，政策製定者通過透明和有效的政策，以促進過渡。

最後，美元和國債市場在全球金融體系中的獨特核心作用提供了非凡的融資能力，並顯著降低了融資成本突然飈升的風險，這在債務水平高企和債務承受能力轉弱的背景下尤其重要。

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記者：譚志偉

美股 經濟衰退 債券 基金 貨幣政策 經濟數據表現 外滙 穆迪 拜登 財政政策
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