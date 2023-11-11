【著數優惠】麥當勞App優惠：$1大可樂強勢回歸　選購指定超值套餐免費送小食

麥當勞App又推新優惠，下星期一（11 月 13 日）至星期日（11 月 19 日）期間，麥當勞 App 用戶只需打開麥當勞 App 並點擊 App内「獨家優惠您話事！」Banner 進入活動頁面，即可從 4 款優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券，所選優惠券將於11月20 日內存入參與活動之顧客的麥當勞 App 帳戶，有效期至 11 月 24 日。

【溫股知新】只靠債息恐不足 權重科技要力谷

【裝修設計】43萬裝修新婚家居 「拱門元素」打造軟綿綿奶油風，詳見【下一頁】



4 款優惠包括：「$32雙層芝士孖堡及飲品配一款小食」、「$32 板燒雞腿飽及飲品配一款小食」、「$38 雙層魚柳飽及飲品配一款小食」及「$38 麥樂雞（9 件）及飲品配一款小食」，優惠任君選擇，讓您以至抵價享受人氣美食。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

麥當勞 App 推出震撼美食優惠，同日起，「$1 大可樂優惠」強勢回歸。另外，兩款超值套餐優惠券為您免費送上小食！首先有「選購指定超值套餐送麥炸雞（1 件）」，可選原味或蜜糖 BBQ 口味。而晚餐時間就有「【晚上 6 時起】選購指定超值套餐送一款小食」，可選麥樂雞（4 件）、蘋果批或 OREO 麥旋風。

【著數優惠】一田購物優惠日首次提前11月中舉行 逾萬件衣食住行好物低至1折發售，詳見【下一頁】



除了以上各款優惠，下星期亦繼續有多款不同時段優惠券可供選購，包括韓式系列「【全新韓味】韓式甜辣麥炸雞套餐$39」及「【大勢組合】脆爆雞腿飽套餐配阿華田批減$3 」；下午茶時段「【下午茶優惠】$19 魚柳飽配熱港式奶茶」及「【下午茶優惠】$25 McCafé濟州柑橘冰雪」；以及早晨時段「$26 醒晨超值選配熱Latte 即磨鮮奶咖啡」及「蕃茄濃湯扭扭粉系列早晨套餐減$3」等。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍