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【新盤優惠】新盤「澄天」推「雙11」驚喜獎賞 準買家有機會獲贈Twins張敬軒演唱會門票

股樓投資 13:35 2023/11/11

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英皇國際（00163）旗下的香港仔澄天，項目自開售以來，5樓全層平台特色戶已全數估清。英皇國際集團有限公司副主席楊政龍表示，為答謝市場對項目厚愛，集團決定加碼推出「雙 11」三重奬賞，回饋準買家及地產代理。優惠組合包括「有樓買、有 show 睇」驚喜獎賞。

英皇國際集團有限公司副主席楊政龍公布「澄天」優惠。

是次集團特別預留一批炙手可熱的演唱會門票限量名額，包括即將發售的《The Prime Classics HINS CHEUNG LIVE 張敬軒澳門演唱會》及《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVEIN HONG KONG》22 週年演唱會，由周六(11日)起，準買家及地產代理將有機會獲得上述演唱會門票名額。
 

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楊政龍續表示，「第二重為早前推出的「睇示位、有戲睇」優惠，由於市場反應熱烈，現加推第二輪，贈送戲票予參觀示位人士；此外，項目主打區內分支家庭、上車人士等客源，為方便他們置業，我們亦會與歐化傢私旗下品牌 at.home 合作，參觀示位人士有機會獲送贈傢俬禮券。」

延伸閲讀：【多相】曉柏峰兩房示範單位陪你睇 雙面衣櫃增單位靈活性【下一頁

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上述奬賞均為限量限時優惠，數量有限，送完即止。獲得演唱會門票名額的準買家可待演唱會門票公開發售後，透過其地產代理查詢領取門票詳情，再憑換票信到「澄天」展銷廳換領實體演唱會門票。
 

「澄天」樓高 23 層 ，提供 110 個單位，間隔涵蓋一房至三房，主打一房及兩房戶型，標準單位實用面積介乎286至400平方呎，另設一房至三房特色戶，實用面積由245至881平方呎。項目預計關鍵日期為2025年3月31日。

 

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責任編輯：陳詠妍

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