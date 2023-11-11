【企業訪談】專訪怡和餐飲李龍基 從不罵人CEO 靠創新領Pizza炸雞發圍

香港人最愛開Party，兩大美食：Pizza及炸雞當然是熱門之選，怡和餐飲集團旗下的Pizza Hut必勝客及KFC肯德基，早於1981年及1985年已引入香港，絕對是香港Pizza界及炸雞界的「老大哥」，陪伴港人長大，在香港餐飲行業佔重要席位。

兩大品牌於香港打滾三、四十年，如何創新，成為怡和餐飲集團行政總裁李龍基的重要任務。復常過後本港餐飲業面對重重挑戰，除了是港人蜂擁北上消費，「請人難」更是個大難關；更甚的是，肯德基更面對同行強勁的「炸雞戰」，這位堅持「不罵人」的CEO，如何拆解難關，以創新帶領Pizza炸雞發圍？

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統領香港、澳門、緬甸、台灣及越南的KFC肯德基、Pizza Hut必勝客及PHD業務的李龍基，身居要職，跟他訪問時，言談間卻感到他那份親和力。前文也說過，李龍基強調的其中一個管理策略，就是要有同理心（Empathy），包括要為員工營造出愉快的工作環境，他的其中一個方法，就是不罵人。

李龍基說：「我基本上沒有罵人。」在旁的集團公關也點頭和應說：「沒有，他真的不會罵人。」在李龍基的角度，員工在一個獲信任的工作環境，就更願意為公司提出建議，對公司具正面作用，即使員工的判斷可能出錯，但他也覺得沒有罵員工的必要。「你用人的時候，你就要相信你的員工，如果他有心為公司做一件事，即使是出現錯誤的判斷，但他的出發點是為公司好的話，那你罵他做甚麼呢？你要做的，就是跟他好好分析，究竟是他得到的資訊錯了，還是在分析的過程出錯，那個是一個討論來，應該攤出來講，而不應該罵他；你一罵他的話，下次他就不想講了。」李龍基笑言，員工都不怕他，但他寧願公司有這個文化，大家坦誠相對，這樣才可以開心見誠為公司服務，工作也可以更順暢。

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必勝客及肯德基，早於1981年及1985年已進軍香港，服務香港分別達42及38年。目前必勝客已成為全港最大的連鎖式薄餅及意粉餐廳；至於肯德基，也早已成為香港重要的快餐店。畢竟以上兩大品牌已有一定歷史，如何帶價品牌創新，也是李龍基的重要任務。

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「現在我們很想做的，就是怎樣可以令到客人覺得有Excitement（興奮）。」持續3年的疫情，大家未能外遊，每天最多的娛樂，可能就是滑手機，社交媒體跟大家的黏貼度更深。李龍基認為今後集團的營銷策略，不能單靠一班人閉門造車，「我們反而要觀察社交媒體、做一些調查，看看哪款食物或某種菜式在社交媒體中獲最多人討論；人們講得最多的，我們就去做！我們很喜歡講Social listening（社群聆聽）。」他指出，先從必勝客開始推行這個做法，其中台灣必勝客就有不少因應市場討論度高而應運而生的產品。「你會看到我們在台灣市場推出很多古靈精怪的Pizza，如『香菜皮蛋豬血糕披薩』、『蚵仔大腸麵綫』、『鹽酥雞搭OREO餅乾』Pizza等，都是靠Social listening創作出來的配搭，看看做出來哪樣東西好吃，再拿出去賣。」在越南市場，必勝客也曾透過創新食材，引發討論，於2023年4月推出蠶蛹薄餅，創造極高討論度。

與多個品牌合作聯乘

「生意永遠不容易做，最重要的就是我們怎樣去令到客人覺得有個原因來我們這裡、吃我們的產品。」香港市場方面，無論是肯德基、必勝客或PHD也定期推出限定產品，如於9月底首度與日本人氣動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》聯乘，推出期間限定「花生醬辣脆雞」系列，以動畫角色安妮亞最愛的花生為靈感，推出兩款花生口味餐點--花生醬香辣脆雞及花生醬巴辣雞腿包。2022年11月，香港肯德基聯乘卡樂B推出「熱浪香辣脆雞」；同時卡樂B也同步推出狂惹香燒雞味薯片。

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PHD方面，也不斷以新穎配搭推出創新產品，如D24榴烤餅烤餅系列，足料加入馬來西亞D24榴槤果肉和榴槤吉士醬，推出後即成PHD的人氣之選。另外有近期大熱的「個姑媽甜辣雞蕃薯蓉批」是以韓式甜辣炸雞搭配蕃薯蓉炮製出韓式風味的薄餅。

肯德基於9月底推出全新產品「Fing Fing薯條」，粗薯條附送Fing Fing粉。肯德基薯條面世後，肯德基薯格卻停售，教不少人大感失望。看到大家對薯格的愛戴，李龍基心存感動，他回應指：「這個世界沒有說不能轉變的事情，我們今天轉了粗薯條，明天又可以轉回薯格，主要是看看香港的客人的訴求，有多需要我們將它（薯格）回歸，最重要是客人喜歡。」他也笑言，如有天他看到臉書出現一個「薯格關注組」，不排除會將薯格回歸。

長久以來，肯德基一直是香港炸雞品牌的「一哥」，但隨着另一國際餐飲集團麥當勞積極拓展炸雞市場，而且來勢洶洶，面對這重大挑戰，肯德基又如何應對？提到跟麥當勞間的「炸雞戰」，李龍基卻對肯德基炸雞信心十足，他直言：「有競爭才有進步！其實我們一直都相信自己是『炸雞王者』。當然市場上有很多意見，我會很開心，因為大家有意見，才可以有讓我們改進、向前走的空間。」為何李龍基揚言肯德基才是『炸雞王者』？他指出，集團定期會進行盲測，「就是吃過不同品牌的炸雞後，大家會覺得哪隻好吃一點？我們對結果是感到滿意的。」他更強調，肯德基的的炸雞是每天在店內現場即炸，每件雞都需要炸約15分鐘才能出售，手工成份甚高。

面對坊間對肯德基炸雞的批評，李龍基坦然回應：「曾經有一段時間，坊間有意見指我們的雞件細了；但實情是，我們的其實是訂了更大的雞。」他續稱，KFC集團一向要求各國的營運商的雞隻徒宰有時間要求，希望可以提早幾天徒宰，這樣雞肉會更嫩滑，因此雞件看起來說好像細了。「規格是這樣，我們不能轉。我們的目標，是做多些創新、做多些好的產品，特別是吃雞的時候，不用想其他人，只想我們KFC。」

以上內容節錄自《iMoney Focus》834期「封面故事」，詳見：https://bit.ly/475vDOR

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責任編輯：陳詠妍