【營商冷知識】開網店賣食品原來都要領飲食牌? IG店到外賣小食店的小秘密

今日福爾摩B和朋友Jane相約到葵涌廣場「掃街」，尋找特式小吃。他們相約在葵涌廣場地下等，福爾摩B在遠處就看見Jane低頭不停在滑手機。「那麼專心，在看甚麼？」福爾摩B拍一拍Jane膊頭說。Jane被突如其來的聲音嚇一跳，抬頭一見是福爾摩B就說：「我正在幫朋友選生日蛋糕。你看看，不少IG店的蛋糕都很不錯！」Jane把手機遞到福爾摩B眼前讓他看看。「賣相的確很吸引，也有不少好評。但是，店舖有牌嗎？」福爾摩B隨口問到。「網店都要有牌？我倒真的沒有留意，讓我看看它有沒有列明……」Jane快速按了幾下手機，繼續說：「有喔！它有寫著食物製造廠牌照編號。」「那麼你就可以放心訂購了！」福爾摩B回答。

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沒有堂食、只做外賣

他們不約而同摸摸肚子，二人見狀就開步上五樓「覓食」。「早前，有不少甜品網店因無牌經營而被食環署檢控罰款。」福爾摩B繼續說。「申請牌照很難嗎？」Jane感到不解問到。「困難與否不太好說，可以先由牌照類型分享一下。剛剛你說的食物製造廠牌照，一般都俗稱為『食廠牌』或『外賣牌』。在正常情况下可以售賣絕大多數食品，例如甜品、啤酒、雙餸飯等，但不可以在處所範圍內堂食。」福爾摩B解釋說。「只可做外賣，那應該比食肆牌容易處理吧？」Jane插話說。「是的，食廠牌出牌，要求比食肆大牌及細牌較為簡單，也需時較短。若文件已經準備妥善，有機會最快2個月就可取得臨時牌照營業，而大約8個月就可以領取正式食廠牌。」福爾摩B補充道。「如果最快2個月就可以做生意，時間上還可以接受。但實際上有甚麼要求才能申請食廠牌？」Jane愈聊愈有興緻，竟然問到細節來。

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日常看到的食物製造廠

「基本上有食廠牌的處所可於店舖或商業用途的樓宇內營運，如外賣和零售。雖然食廠牌相對食肆牌容易申請，但基本上通風系統、消防系統都有規定。而這類牌照面積一般需要有100平方呎以上。」他們來到商場5樓，福爾摩B已按捺不了肚餓的感覺，就簡單地回答Jane。他們沿途掃視著不同外賣店，隨即就買了杯珍珠奶茶。等待珍珠奶茶的時候，Jane靈機一觸說：「這些台式飲品或小食店應該拿食廠牌就可以了？」「聰明！除了剛剛你所說的，還有外賣咖啡店、串燒店等，就連『總有一間在身邊』的便利店都有食廠牌。」福爾摩B點著頭說。「他們食檔的燒賣魚蛋是我的最愛！」Jane說。「將來如果你想開做小生意，不妨可以做外賣小食店。裝修成本較低之餘，售賣的食品也幾乎無限制。」福爾摩B點打趣說。

「還真的可以考慮一下，不過現在最重要的任務是醫肚！」Jane話音未落，就已經邁步向班戟店走。福爾摩B也趕緊追上，繼續他們的「掃街」之旅。

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撰文：香港測量師學會建築測量組 人稱「Sr 福爾摩. B」是名建築測量師，專門調查家居及樓宇問題案件，不論是新舊樓裝修、維修、保養、滲水、渠管等問題，統統迎刃而解。此專欄分享Sr 福爾摩B的偵查日常，為讀者提供實用貼士，幫樓宇keep fit。

以上內容節錄自《iMoney》834期「屋有必測之風雲」。

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責任編輯：陳詠妍