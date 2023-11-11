永利澳門上季 虧損收窄至616萬美元

濠賭股永利澳門（01128）公布截至2023年9月止第三季的未經審核國際財務報告準則業績，期內經營收益總額約8.2億元（美元．下同），上升6.1倍；經營溢利約1.28億元，而上年同期經營虧損約1.61億元；公司擁有人應佔虧損淨額由上年同期約2.42億元收窄至期內615.9萬元。

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永利皇宮季度經營收益約5.25億元，增長約6倍；經調整後的物業EBITDAR為1.77億元，而上上年同期EBITDAR 虧損2,180萬元。永利澳門綜合度假村季度經營收益2.95億元增長6.3倍；經調整後的物業EBITDAR 為7,790萬元，而上年同期為EBITDAR 虧損4,380萬元。

集團形容，澳門業務本季度持續復甦，旗下中場博彩、奢侈品零售及酒店業務表現尤為強勁。

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