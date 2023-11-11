49%受訪AI企業有技術人才招聘困難 9招推動香港成「國際 AI 及數據產業發展樞紐」

香港生產力促進局周五（10日）公布《香港人工智能產業發展研究》主要數據，集中研究香港人工智能（AI）產業發展的現況、海內外競爭及實際企業運用，並提供九大建議以推動香港發展為「國際 AI 及數據產業發展樞紐」。



2023 年度施政報告的重點之一，是香港特區政府將「人工智能與數據科學」列為其中一個三大新型工業發展產業，於數年前獲立法會通過撥款後成功建立了 14 個跨行業的 AI 研究實驗室，並有三間大學進入 U.SNews 2023 全球 AI 頂尖高級院校前 30 名。政府亦將設立「數字政策辦公室」及加速建設超算中心，預計2024-2025 年建成，並已逐步在公共服務系統中應用 AI 技術。為打造香港成為「國際 AI 及數據產業發展樞紐」，企業及政府該如何部署？有見及此，生產力局與香港大學經管學院香港經濟及商業策略研究所（港大經管學院）合作，於2023年年中進行《香港人工智能產業發展研究》，探討香港人工智能產業發展的需求、挑戰及機遇，以問卷成功訪問 216 間 AI 相關企業，以了解香港 AI 產業概況，研究結果重點如下：

受訪的 AI 企業中，25%為大型企業，75%為中小型企業（中小企），其中 17%企業表示同時在基礎層、技術層和應用層全面發展，22%企業表示未來有意拓展其產業鏈至其他層面，更有 55%企業預計將開拓國際及本地市場，亦有 14%和 11%企業分別選擇於香港和內地拓展業務。

▲ 生產力局首席數碼總監黎少斌（左）和港大經管學院副院長鄧希煒教授（右）在《香港人工智能產業 發展研究》簡報會上，公布現時有 49%受訪 AI 企業表示有技術人才招聘困難，並就推動香港成為「國際 AI 及數據產業發展樞紐」提出三大核心、九大建議。

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在財政概況方面：

•大型企業中有 51%表示有盈利，整體企業則有 31%能達致盈利

• 資金來源：43%企業表示包括香港政府資助基金，而 19%則包括創業投資／天使基金

• 累計投資金額：49%企業投資少於 100 萬港元，21%企業投資 100 至 500 萬港元，6%企業投資 500

至 1000 萬港元，5%企業投資 1000 萬至 1 億港元，4%企業投資超過 1 億港元

在產業發展概況方面：

• 48%企業只針對一個行業發展 AI，16%企業針對兩個行業，15%企業同時針對三個行業

• 主要針對行業：29%為電訊及資訊科技服務，24%為醫療／診所及健康器械、保健品、藥品，23%為

教育、培訓／訓練，22%為製造，21%為政府機構

• 主要收入來源地：63%來自本港、19%來自內地、15%來自海外

行業最大挑戰 – 算力及數據不足、難以招聘技術

• 算力不足：有 44%企業表示正面對「算力不足」的挑戰。為解決算力不足的問題，有 71%正使用雲

計算服務，有 31%選用內地的超算中心，26%則選用海外超算中心

• 數據不足：有 44%企業表示難以收集數據，16%表示需要長時間才能收集數據，而 8%表示沒有相關數據

• 招聘困難：49%受訪企業表示遇到技術人才招聘困難，更有企業減少香港技術人才職位，77%企業表示因為香港的營運成本較高，41%表示因為香港缺乏相關的技術人才。儘管如此，仍有 45%企業打算增加聘用香港技術人才

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生產力局首席數碼總監黎少斌表示：「生產力局作為一個科研機構，擁有強大的 AI 應用並有研發 AI 的實戰能力，一直致力推動 AI 產業發展，成功研發 AI 技術並協助企業升級轉型。而根據最新數據，在已應用AI 的企業方面，有 49%認為其效果符合預期，有 14%更指出其技術效果比預期更理想，亦有小部分表示其AI 運用效果有待改善。通過本數據研究，生產力局希望進一步推動 AI 在各行各業的應用，幫助企業優化業務及生產流程、提升效率、降低成本，並推動 AI 產業在香港發展及提供實用建議。」



港大經管學院副院長鄧希煒教授總結研究報告時表示：「本次報告檢視新加坡、紐約、瑞士、上海和深圳五個國家或地區的人工智能政策及發展情況，發現各地均已推出政策措施，為人工智能營造良好的發展環境。其中，深圳更主動提出與香港合作，打造人工智能算力賦能中心。此外，報告還反映出部分香港企業有意進一步發展人工智能業務或應用人工智能。香港政府可參考其他地區的經驗，結合本地企業目前面臨的挑戰，制定具有針對性的激勵措施，確保香港能夠抓住人工智能時代的機遇，實現產業升級，為疫後經濟和數碼經濟的發展注入新動力。」

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生產力局在研發 AI 和推動 AI 產業發展已有顯著的成果，生產力局將繼續促進香港創科和新型工業化發展，推動香港成為『國際 AI 及數據產業發展樞紐』，並提出三大核心、九大建議，有望能完善基礎設施、加快產業化和壯大人才庫。

九大建議推動香港發展為「國際 AI 及數據產業發展樞紐」：

完善基礎設施

1. 建立亞洲領先超算中心：政府投資建立「公共」超算中心，並與其他公共超算資源聯網（例如大學），

同時推出優惠政策吸引本地及境外企業來港建設「私營」超算中心，吸引企業來港進行 AI 研發。

2. 構建「國際大數據樞紐」：透過「數字政策辦公室」制定數據政策，例如數據「去隱私」規定，以便

涉及個人私隱（例如醫療）大數據的流通，推動政府部門、公營及公用事業機構提供「去隱私」大數

據及 API，與內地及海外城市協商及實施數據流通。

3. 制定 AI 技術發展及應用監管政策及指引：在推動 AI 行業發展與維護公眾利益之間達至平衡，增強業界及公眾對應用 AI 的信心。參考其他地區的先進經驗與做法，保持與內地及海外接軌。

4. 加強與大灣區及國際合作來完善 AI 及數據產業鏈，香港聚焦發展優勢領域：AI 芯片設計、算法、AI框架、AI 應用軟件等。

加快產業化

5. 政府帶頭推廣大規模 AI 應用：配合智慧城市及智慧政府的發展願景，推出大規模 AI 應用場景，引領AI 產業發展及吸引 AI 企業來港發展。

6. 以 AI 賦能香港行業升級轉型：行業商會與 AI 業界合作，分享 AI 應用成功案例，發掘新應用場景，運用政府資助向員工提供 AI 培訓，利用 AI 幫助傳統行業升級轉型，加快新興行業發展，並為 AI 產業創造商機。

7. 發展「AI 企業國際融資中心」：政府與相關公、私營機構合作，向外宣傳港交所新推出的機制，即允許無收入、無盈利的特專科技公司來港上市，及未來創業板上市規則的改革，吸引更多 AI企業來港上市及更多風險投資基金來港。

壯大人才庫

8. 普及 AI 教育，加快培養跨學科「AI+人才」：大學及專業院校把 AI 納入更多學科的必修課，中學分階段開設 AI 學科。

9. 邁向「國際 AI 人才宜居城市」：政府向外宣傳香港 AI 產業發展計畫及國際城市生活便利，制定政策鼓勵 AI 企業把非本地 AI 技術員工遷移到香港，吸引全球 AI 人才來港發展。

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責任編輯：陳詠妍