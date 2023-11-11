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【美股焦點】美銀：全球股市上周錄88億美元淨流入　美股投資者情緒轉趨貪婪

股市 10:28 2023/11/11

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美國10年期國債息率由上月高位逾5厘，回落至現時不足4.6厘，美銀策略師Michael Hartnett表示，由於市場預期美債息回落，令投資者過去三個月彌漫於美股市場的謹慎情緒，已經轉向了「年底前的貪婪」。最近一周更有88億美元淨流入全球股市。

Hartnett指，投資者上月對美債供應激增的恐懼，以及對財赤的擔憂已經導致債息上升過度，隨著10年期美債息現時回落至接近4.5%，而非5.5%，令情況出現反轉。

報告引述EPFR Global的數據稱，資金流已經反映出樂觀情緒，截至11月8日當周，全球股市錄得88億美元淨流入。但他指現金類資產仍為投資者首選。當周有約777億美元資金流入貨幣市場基金。

Hartnett今年一直看淡美股，隨著標普500指數從7月峰值下跌10%，觀點最終得到證實。上周他罕見地看好股市，表示技術因素不再成為年底上升的障礙。

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編輯：葉志偉

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