【宏觀術數@iM網欄】立冬後太陽受沖 月北交點透露美經濟下降軌跡

立冬節後地處南隅的香江天氣也炎熱稍降，上期以不同術數角度分析過農曆十月宏觀局勢的一些特點，提及到兩組值得留意的星象組合，其中之一涉及太陽星先後受到木星和天王星相沖，太陽星在星占中象徵著男性領導人，特別是年紀稍長及最高位置更為相應，在《易經》卦象對應著乾卦，乾為天為君為父，如今受沖激就算未必最終為當事人帶來不利，總是常先惹來麻煩及是非官訟的。看看近日新聞似乎又的確多男性年長領導人被非議，其中少不了美國前任總統特朗普受到虛報財產的官司，在法庭上針鋒相對，亦傳出他計劃若果明年能重新入主白宮，又會對政敵來個「大報復」，是耶非耶外人實難以知情。以往分析過他命局，依據紫微斗數其命宮主星包含太陽星，提及他於上屆連任不成功後，若果急流勇退稍避風頭一下，必可減卻不少是非爭端，就其想再起風雲也輕裝上路。無奈政商界強人有其特色，本來就是一股「蠻勁」翻雲覆雨，就如特朗普命格有「持刃不降」橫衝直撞特性吧。對於受到太陽星曜影響較深的人物，癸年癸月相人只是麻煩的開端，下月進入甲子月太陽化忌，以至於明年甲辰年流年太陽化忌，其事業宮又受到廉貞雙化忌的負面影響，才是真正麻煩來臨「忌神輾轉攻」呢，特朗普暫時民調高企，命局卻顯示明年受官訟是非困擾不輕，應付不好甚至於危及全盤佈局，實不可不察。

談到日、月受天王及木星連續相沖這個星占組合，於美國星盤和香港有所不同，影響著著其經濟宮位，儘管美國經濟一段時間來算是不錯，這個月份也可能會稍回落，是趁低吸納的機會，還是謀定再動，便得看未來一兩個星期的動向相關。

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關於中長期美國經濟走勢，曾經介紹過「月亮北交點」的趨勢模型，現在北交點正處於白羊座，已進入調整期稍微向下，但美國政府又巧妙運用其強大國力和影響力，使得整體表現不錯，於星占預測便得留意當月北交點或天王星受激時，便可能帶來短暫的崩盤，今次流月對衝也宜留心一下。

至於涉及個人運勢方面，癸年癸月立冬後水旺且寒，若果命局喜火忌水的朋友，便得留意火元素是否會有所受傷男，特別是丁火在天干無根又缺乏天干護持者，都會較容易受到癸水接連沖激，以類象來說丁火為心臟或眼目，可依其在命局組合再判定，以此計算這個月份容易較多突發心臟病個案發生，如果家中有男性長者或個人已經有這方面病患者，這個月份內還是建議多作休息，不宜過份操勞，於子平命學休息或帶氧運動亦是應對的實際行動方式，帶著健康的身體進入新元運才是最佳的祝福。記著元運變化時住住人事離去或出問題特多，由其是天王星本身便主突變，而流年流月的破軍星也是橫發橫破之象。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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