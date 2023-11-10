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【内房危機】楊惠妍現身碧桂園内部會議　撇離境「走佬」傳聞？

股市 22:29 2023/11/10

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楊惠妍現身碧桂園内部會議　撇離境「走佬」傳聞？

碧桂園 （02007） 深陷債務危機，創辦人楊國強、楊惠妍父女多次被傳離境「走佬」，碧桂園最新在微信帳號發文指，主席楊惠妍周五（10日）出席月度集團管理會議，但並沒有附上會議圖片。碧桂園總裁莫斌指出，保交付一定是公司的重中之重，一切為了保交付，並且要堅定信心保交付。

碧桂園同日公布10月銷售數據，合同銷售額63.1億元人民幣，按年跌81%；合同銷售建築面積約73萬平方米，跌82.4%。

文章引述集團管理層指，房地產行業分化不斷持續，整體仍處於低迷期，但政策利好不斷疊加，市場信心的恢復需要過程，集團上下要迎難而上，堅定信心保交付，努力穿越周期進入健康發展的軌道。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：伍鍵文

碧桂園 港股 碧桂園（02007）
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