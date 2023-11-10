【内房危機】楊惠妍現身碧桂園内部會議　撇離境「走佬」傳聞？

▲ 楊惠妍現身碧桂園内部會議 撇離境「走佬」傳聞？

碧桂園 （02007） 深陷債務危機，創辦人楊國強、楊惠妍父女多次被傳離境「走佬」，碧桂園最新在微信帳號發文指，主席楊惠妍周五（10日）出席月度集團管理會議，但並沒有附上會議圖片。碧桂園總裁莫斌指出，保交付一定是公司的重中之重，一切為了保交付，並且要堅定信心保交付。

碧桂園同日公布10月銷售數據，合同銷售額63.1億元人民幣，按年跌81%；合同銷售建築面積約73萬平方米，跌82.4%。

文章引述集團管理層指，房地產行業分化不斷持續，整體仍處於低迷期，但政策利好不斷疊加，市場信心的恢復需要過程，集團上下要迎難而上，堅定信心保交付，努力穿越周期進入健康發展的軌道。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【內房危機】碧桂園據報於年底前 制定離岸債務重組計劃

【內房危機】平保否認被要求接手碧桂園 指未有任何交易計劃與討論 股價收跌逾5%（第三版）

【地產代理股】合富輝煌獲碧桂園服務溢價73%增持、涉資1.6億 股價現抽升近5成

編輯：伍鍵文