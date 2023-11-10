【工商舖透視鏡】減辣力度加強 方可重拾入市信心

施政報告於上月底公布，關於土地和民生的多項政策措施皆令大眾甚為關注。地產界最為關注的當然是2010年推出的樓市辣招終於減辣，各大地產商均表示支持，認為對市場有正面作用。不過有學者認為減辣作用不大，更有聲音認為減辣來得太遲。合時、遲或早是很主觀的看法，筆者試以其效用來評評減辣的措施。

是次施政報告提出三大減辣措施從而放寬對物業的調控，全部均由公布即日起生效。其中額外印花稅的適用年期由3年縮短至2年。此辣招推出之初是為了遏止炒家購入後立即轉手，但現時連發展商推新盤售樓的成績也未如理想，在這樣的市況下根本難以轉手出售，只是縮短至2年是否足夠？對於想要蝕讓的買家，此減辣其實形同虛設。跌市之中，此措施的減辣力度著實不夠，未能與時並進。

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另一項減辣的措施是調低買家印花稅及新住宅印花稅的稅率，兩者均由15%減至7.5%。此舉對減低入市阻力當然有所幫助，稅率減半，入市的整體支出必然有所減少，而與業主對樓價的協調空間也更大。但稅率減半能夠帶來多少刺激卻難以預計，因為其他配合市場的措施仍未足夠，就像壓力測試仍有兩厘的規定，對很多高薪人士也構成入市阻力。尤其是在現時高利息的環境之下，物業供款與收入之間的比例愈來愈收窄，置業仍舊十分困難。

至於最後的減辣措施在市場反應等各方面都是最受好評的，那便是外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」。外來人才的薪金有一定的保證，若在港工作一、兩年，擁有一定的積蓄後，很可能會產生置業的念頭。而先免後徵則大大加強了他們入市的可能，特別是1千萬以下的物業，要在香港儲存夠相應的首期，相信不會太難。同時，對於吸引人才留港發展也有所幫助。

整體而言，政府推出了減辣的措施，總比什麼也不做好，絕對是正面的，但在規劃不夠全面，與其他政策的配合亦不足，能夠受惠的階層也可能較預期中少。在跌勢的市況下，足夠力度的減辣或撤辣才能更有效增加市場的信心。