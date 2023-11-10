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【香港01母企】南海控股申請覆核失敗　11.16除牌

股市 21:49 2023/11/10

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南海控股申請覆核失敗　11.16除牌

停牌近20個月、《香港01》母企南海控股 （00680） 公布，周四接獲聯交所通知，指上市覆核委員會不準備根據獲委任為董事的7名個人請求，延長申請覆核取消上市地位決定期限，這意味南海控股將於下周四（16日）9時被正式除牌。

南海控股由於無法按《上市規則》，刊發經審核的年度業績及中期業績，自去4月起停牌至今，上月被聯交所啟動取消上市地位程序，原定除牌日期為10月31日，希望聯交所行使酌情權以延長覆核取消上市地位決定的期限。

南海控股今年5月宣布，因主席于品海押記公司約45.82%股份作貸款抵押，建銀國際海外委任德勤中國的何國樑、侯佳伶和葛俊為押記股份接管人。

公司其後宣布，持有南海控股19.26%股權的呈請人，尋求委任7名新董事，並於9月底舉行股東特別大會，處理該決議案。惟公司最後以公司章程明確限止董事人數上限，叫停表決議案。

值得留意的是，倘最後成功委任新董事入局，南海的實質控制權或生變。

至10月中旬，接管人何國樑等在百慕達提交原訴傳票，尋求在股東特別大會委任7人成為南海控股董事，指股東特別大會休會後繼續任命這些董事，而百慕達法院預計於11月6日至20日處理聽證。

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編輯：伍鍵文

停牌 德勤 港股 除牌 于品海 南海控股（00680）
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