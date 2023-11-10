【東風489】東風10月汽車銷售跌逾5% 新能源車銷量僅升1.7%

東風集團（00489）公布，10月份汽車銷量20.56萬輛，按年減少5.6%；生產量18.79萬輛，亦減少15.72%。當中新能源車總銷售量為4.69萬輛，按年僅增長1.7%。

東風股價周五（10日）收報3.48元，下跌2.2%，成交7,380萬元。

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東風首10月汽車銷量169.7萬輛，下跌19.2%；生產量170萬輛，下跌21.2%；期內新能源車累計銷售27.8萬輛，按年增長約0.8%。

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記者：李兆明