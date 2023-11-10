【業績速報】百濟神州第三季虧轉盈賺2.1億美元 全球產品收入增70%至5.95億

百濟神州（06160）公布，截至9月底止3個月，按美國公認會計準則，第三季純利2.15億元（美元，下同），扭虧為盈，去年同期蝕5.58億元；營業額7.81億元，按年升101.6%。

百濟神州周五（10日）收報117元，下跌0.2%。

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作為百濟神州首款在國際市場獲批的創新藥，百悦澤（澤布替尼）第三季度全球銷售額達到25.71億元，按年增長130%。其中，在美銷售額達19.37億元，較去年同期增長超過一倍。在中國，澤布替尼的銷售額達3.44億元，增長27.4%。今年以來，澤布替尼全球銷售額實現了連續的環比增長，第三季度海外收入佔比已超過80%，商業化實力十分強勁。

公司首三季營業額18.24億元，按年升76.1%。淨虧損收窄至5.14億元，去年同期蝕15.58億元；每股虧損38美仙。

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記者：李兆明