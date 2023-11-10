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【儲局官員】巴金：未看到政策的全部影響　是否需要再加息仍有待觀察

股市 19:57 2023/11/10

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兩名聯儲局官員出席公開場合時一同放鷹，里士滿聯邦儲備銀行行長巴金（Thomas Barkin）認為市場仍然未看到政策的全部影響，料經濟將會放緩，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）則認為政策可能有足夠的限制性，但指抗通脹前路並不會一帆風順，

偏向鷹派的巴金認為，美國經濟不會像最近顯示的第三季度般，繼續充滿活力地強勁增長，料當地經濟將會放緩，因為讓價格設定者確信其享有的定價權時期已經結束。他隨後在另一個活動指，聯儲局是否需要加息仍有待觀察。

言論一直偏鴿的博斯蒂克，雖然認為現時貨幣政策具限制性的，而且可能有足夠限制性，但相信前路不會一帆風順，並再次強調，當局將維持限制性政策，直至實現或確定實現2%通脹目標。

博斯蒂克和巴金今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）均沒有投票權。

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編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 經濟 加息 美國 美國聯儲局 銀行 通脹
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