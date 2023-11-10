▲ 【大劉現身】劉鑾雄發誓從未見過恒大歌舞團 近期無聯絡許家印、後悔無聽甘比勸沽恒大

早年盛傳恒大 （03333） 主席許家印與華人置業 （00127） 大股東大劉劉鑾雄私交甚篤，二人均是「鋤D會」成員之一，對於許家印被內地控制後，曾否聯絡過他，劉鑾雄出席記者會時表示，自己無聯絡許家印，「我都懷疑有無人可以聯絡到佢，我唔知啊」。

大劉表示：「第一我無聯絡佢，但我相信想聯絡佢嘅，都未必有人聯絡到他」，又稱，事件牽涉甚廣以及敏感，「幾時輪到我地講」。大劉提到，今時今日經濟環境，自己在香港但求自保，能夠安然度過困難的時間，「希望快就捱一年、年半，若果高息環境長於兩年，好多很大的公司都會撐不住」。

大劉強調無見過恒大歌舞團

許家印被捕後，其親自打造藝術團體「恒大歌舞團」被推上風尖浪口，大劉被問到有否參與「恒大歌舞團」活動，大劉：「第一，真係完全冇，我發誓！」

大劉提到，內地很多人流行用女色吸引別人，但對自己不會起任何作用，「唔Work囉我同你講」。大劉又稱，自己從未見過恒大歌舞團，「每個人做生意方式都唔同，起碼你冇乜聽過我好鐘意出去應酬商界朋友，個個Style都唔同」。

嬲自己無聽甘比勸沽恒大

恒大股債急跌，拖累眾多投資者損手。問及有無生氣許家印，劉鑾雄表示，自己無嬲許家印，「只係嬲自己」，他透露，甘比及她家姐曾多次勸自己出售恒大投資，「講過百幾二百次叫我賣」，但自己當時心想，若自己先沽貨，許家印一定更加快倒下，因為自己沽出股票債券均要披露通報。

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編輯：李哲毅