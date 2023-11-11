丹麥王儲偕妻露面 破與名媛同遊緋聞 西班牙王后疑「食花生」

西班牙媒體上周有報道，刊登丹麥王儲弗雷德里克王子（Prince Frederik）與離婚墨西哥名媛同遊馬德里的照片，暗指兩人有婚外情。女方已否認傳聞，弗雷德里克更與王儲妃瑪麗（Princess Mary）結伴出席公務，以打破婚變謠言。

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西班牙媒體《Lecturas》發布照片，指弗雷德里克與名媛卡薩諾瓦（Genoveva Casanova）單獨在馬德里的麗池公園（El Retiro Park）散步，更聲稱兩人在女方公寓過夜。

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卡薩諾瓦周二（7日）發聲明否認與弗雷德里克有染，指相關説法完全不負責任及惡意歪曲事實。她表明已交由律師處理此事，指律師將採取必要措施保障其權利。

外媒引述知情人士透露，弗雷德里克與卡薩諾瓦被拍下照片當日為參觀博物館展覽，然後有一起用膳。兩人一名共同朋友本來與弗雷德里克相約，但因該名朋友身體不適，卡薩諾瓦受邀陪同弗雷德里克觀展。

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至於弗雷德里克與妻子瑪麗似乎未受傳聞困擾，本周結伴露面，負責招待出訪丹麥的西班牙國王費利佩六世（King Felipe VI）與王后萊蒂西亞（Queen Letizia）。

萊蒂西亞也捲入弗雷德里克醜聞的漩渦。《Lecturas》社長Luis Pliego周三（8日）聲稱，該媒體發布消息的數小時前，有人聲稱代表萊蒂西亞，指有興趣了解弗雷德里克與卡薩諾瓦這些照片的內容。

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責任編輯：鄭錦玲