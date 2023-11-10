【著數優惠】一田購物優惠日首次提前11月中舉行 逾萬件衣食住行好物低至1折發售

半年一度的一田購物優惠日載譽歸來，更首次提前於11月中舉行，百貨貨品及超市貨品連續2星期一減再減。11月15日至28日，全港12間分店及11個特別展場同步勁減，齊集逾萬件衣食住行好物低至1折發售。

一田購物優惠日叫好叫座的「1折震撼筍貨」載譽歸來，加上精選「每日限定優惠」，全方位照顧大家衣食住行的需要。超市優惠繼續兩星期瘋狂勁減，今次除了新增多款日本及環球新鮮及乾貨多國零食，包括日本結緣鯛魚燒、日清製粉急凍「生」意大利麵、韓國樂天ZERO系列、台灣胖肉舖肉鬆餅，以及先麥土鳳梨金愛餅等，「$100任揀4件」自由組合專區更首次連減2星期，選擇種類更多更豐富。



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超市更新增每日限定勁減產品，激賞優惠搶住出閘任你掃！適逢今年Disney 100周年， 一田更帶來多款獨家限定史迪仔產品，一起釋放大小朋友的童真，由屋內走到屋外分秒陪伴各位史迪仔迷！一田購物優惠日首日早上9-11時為YATA-Fans獨家優先場，只需預早於網上登記，即可率先入場搶心水筍貨。首日早上11時起開放予公眾，並營業至晚上10時。11月16日至28日，百貨部營業時間將調整為早上10時至晚上10時，而全線超市則按照各店行常營業時間營業，方便大家盡情大買特買。

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全城焦點的一田1折震撼筍貨，今次將於11月15日至28日兩星期再度登場，以下為詳情：

· 15/11首日限定三菱重工360度空氣清新機以$ 499 (1折) 激抵價發售，仲有$229限量100套的孖人牌8”可拆除廚房剪加450ml保溫杯 (17折) 、$66 BORGHESE ROMA皇室溫泉活水精華2件套裝 (1折)，同埋$69 FION經典款式小物袋，今個秋天可以清新chill住，滋潤自己。

· 16/11限定$39 J-Tex Cookie Monster攬枕 (1折)、$188 Hallmark 28” 四輪拉桿軟喼 (1折)、$69 Champion 精選logo經典連帽衛衣 (12折)，兼$199 Orlane皇牌B21入門體驗套裝 (13折)，最適合準備出行的你。

· 17/11 只此一日，$29 就買到Lock & Lock 350ml 保溫瓶 (1折)、$471入手TCL 32” FHD GOOGLE 電視 (19折) 、$35搶先買迷你喊包寶寶聖誕倒數月曆 (18折)，仲有$8雞仔嘜男裝平紋角褲 (1折)，輕鬆令一家大細開心滿足。

· 18/11限定$44掃走蛋王哥枕套 (2個) (1折)、$199 Berndes New Noblesse 30cm單柄炒鑊連玻璃蓋(17折)、$20 Columbia 1000ml 寬咀水樽 (17折) ，同$248柔軟羊絨披肩) (1折)，溫暖又窩心。

· 計劃冬日旅行探索秘境，點少得19/11限定 $279 Dunlop 24” 四輪拉桿喼 (19折) 、$38 EX2 多功能圍巾 (15折)、$499 Onepolar精選 90% 羽絨中褸 (1折)，同場加映有$148電子密碼鎖防盜夾萬20ET (19折)

· 20/11限定有$199孖人牌Zwilling Now藍莓色砧板2件套裝 (18折)

· 21/11限定$59 Natural Home Basic Bedding 浴袍 (1折)，乾爽保暖，指定店舖天仁茗茶913茶王仲半價$10，讓大家邊買邊飲。

· 22/11限定$78 Buffalo日式廚師刀加廚剪套裝 (14折)、$79 Carl Schmidt Sohn 26cm 煎盤 (1折) 、 $266 尚朋堂12L 氣炸旋轉焗爐 (19折)、$49 J. Moran 精選雨傘 (1折)，夠哂貼心好用 。

· 23/11限定$99 Cherry 單人棉質印花被、$150 美亞廚具 Circulon 1.9L搪瓷鳴笛水壺、$39 換裝CONEY (13折)，仲有$50 Columbia戶外頭燈 (17折)。

· 24/11限定$10 AQUA Pro+Tech 嬰兒親膚濕紙巾 (17折)、 $268 Antler 29” 四輪拉桿喼 (1折) 、$39 喊包寶寶星空甜睡JENNA (14折)、$179 bread & butter 蝴蝶結羊毛大衣 (1折)。

· 25/11限定$69 Bedder zleep護頸太空枕 (1折) 、$298 Carl Schmidt Sohn 6件廚刀連刀座套房 (1折)、 $259.9 Marquee Vega Co精選真皮棒球外套 (1折)、 $49 Hedgren斜揹袋 (1折)。

· 26/11限定$34 SENKI 暖風機 (1折)、$18 Mustela有機潔膚水 (1折)、 $6.8 雞仔嘜童裝針織襪 (1折)， $34.9 eBelt光面二層牛皮皮帶 (1折)。

· 27/11限定$39.9 SNF Schneidteufel Ergo5.5廚刀 (1折)、$68 Fissler家用廚剪(1折)，同你拍住入廚

· 28/11限定$24.9 Masami 美腰收腹打底褲 (1折)，穿著聖誕派對禮服必配。

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YATA-Fans會員繼續尊享兩大獨家優惠，只需登記優先場，11月15日當日任何消費即享2倍積分，每位會員最多可享額外30,000分。另外，會員於15/11-28/11期間累積消費每滿3,000元，更可額外獲贈100元電子優惠券一張，每位會員最多可獲兩張。除此之外，YATA-Fans會員當然有尊享的獨家優惠，以超抵積分加低至25元換購日常家居或美食筍貨，包括： 300分+25元換購舒適達速效抗敏牙刷 (3枝裝) (價值49.9元)、300分+38元換購海太郎急凍金湯酸菜魚(400克) (價值65元)、500分 + 35元換購My Socket USB-C 至USB-C 快速充電線 (1.2米) (價值139元)、500分 + 99元換購Lock & Lock 12L樂扣手挽保鮮盒 (價值209元)，15折換購Clair Hs+ 等離子空氣淨化機 (2,980元)，令空氣時刻潔淨。

除了「1折震撼筍貨」，今次好玩電玩精品包括：練歌神器189元 Sparrow Kids Sanrio 兒童無線卡拉OK咪 (57折)、129元 Hedonic迷你數碼相機附送裝飾貼紙 (52折)、99元 Takara TOMY Hello Pika/Pocha 聲控互動發聲公仔 (43折)、199元 Takara TOMY 大型遙控蛓貨車 (44折)、89元 PlayDoh 糖果工房玩具泥膠套裝 (33折)、$1,680 Fender Audio Indio 2 藍牙喇叭(56折)、119元 Verbatim 5.3 ENC 入耳式真無線藍牙耳機 (24折)、 $189 Soundperts 開放式藍牙耳機 (47折) 、399元 moto watch 70 智能手錶 (57折)，無論大、小朋友都可以玩得盡興。



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除此之外，一田購物優惠日更特別準備了各款6折起4K智能電視，輕易將屋企打造成高清級的聲畫影院！最矚目莫過於激減$3,000的Toshiba 65” Quantum Dot 4K 超大電視，(只售8,990元，每店限量10部) 、4,590元 Samsung 43” Crystal UHD 4K 智能電視 (77折) ，以及只售2,190元 的AKAI 40” FHD Android電視，適合不同大小客廳睡房。



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責任編輯：陳詠妍