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有盈退休：投資港交所策略

名人薈萃 00:15 2023/11/11

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投資股票，我有幾大堅守的準則，絕非一般人強調的市盈率及息率。


事實，以上兩項，其實是「倒後鏡投資」，意即已經發生了的，只是向後望。前邊又如何？能保證仍有同一盈利，派同一利息？絕對沒有！
我的投資範圍，只研究恒指成份股內的本地股（內地的不考慮，因其管理層文化及道德觀，並未「成熟」，經常被「雙規」！」）。

【溫股知新】只靠債息恐不足 權重科技要力谷

溫股知新
【溫股知新】只靠債息恐不足 權重科技要力谷

4 大原則買港股
而本地股中，必須強調以下 4項：一、無論甚麼大變化，市場也永在；二、屬於行內龍頭或生意是獨家的；三、受政府政策保護；四、政府不能讓她倒閉。
以上4項，仿似一個堅如磐石的保護罩，無論經濟有幾大震盪，都不會太傷。反之，市況一改，則會最大受惠。

相信大家應猜到哪幾隻恒指股有四項優勢。退休投資組合，在股票一項，凡低吸，吸了長揸，切勿炒出炒入。

要炒， 只炒一隻 —— 港交所（00388）。此股無論經濟起起落落，股價皆有波幅。因屬權重股，國際大戶若要舞高弄低恒指，必掃港交所及騰訊（00700），故有得天獨厚的優勢。

中央出手增市場流動性
港交所不單是香港吸外資的機器，更是全中國吸外滙的武器，理所當然受盡一切政策保護。

周初香港股市反彈，正因是國家安全部打「開口牌」，發文警告「看空者」、「造空者」、「唱空者」及「掏空者」收手，勿趁亂牟利。
中國金融體系仍相當封閉，故任何人造市，極易被中央一紙政策就「造瓜」。

近日中央發出警告，正是針對中港股市近期欠活躍，擔心被人上下其手，故「有言在先」。放言後，應該陸續有寬鬆而有利股市的政策出台。


我「 炒 」 港交所， 是凡接近280元就買， 過300元就沽！ 大家可睇睇今年圖表，小弟已走了4轉！上一水 10 月 26 日最低 270元入，何時應該「落車」呢？日子不遠了吧！

欄名：有盈退休

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》

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責任編輯：陳詠妍

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