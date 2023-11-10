  • 27°C
香港時間 : 20231110日 (週五) 18:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大劉現身】誰是接班人？劉鑾雄：能者居之、「唔係一定畀長子做嘅」

Hot Talk 18:15 2023/11/10

分享：

分享：

【大劉現身】誰是接班人？劉鑾雄：能者居之、「唔係一定畀長子做嘅」

華人置業 （00127） 大股東劉鑾雄（大劉）周五（10日）召開記者會，回應近日網絡流傳消息，包括改遺囑風波，劉鑾雄強調，自己並無更改遺囑，數年前亦已分身家。問及看好那位仔女會成為其商業王國接班人，劉鑾雄表示，「我有睇好都不會跟你講」，但多次重申有能者居之，「以前啲皇帝都係咁，唔係一定畀長子做嘅，你依家問我，再講我地啲普通生意仔都係能者居之」。

劉鑾雄表示：「我遺囑一早分咗（身家），我依家要改啲咩，都要信我老婆（即甘比陳凱韻）肯執行我嘅意思，我嘅仔女肯執行我嘅意思先可以改」。劉鑾雄表示，自己相信陳凱韻，「我叫她做咩，佢會照我意思做，三個仔女都會執行我嘅意思」。

對於恒大 （03333） 股債急跌，劉鑾雄表示，自己無嬲許家印，「只係嬲自己」，他透露，甘比及她家姐曾多次提醒自己出售恒大投資，「講過百幾二百次」，但自己當時心想，若自己先沽貨，許家印一定更加快倒下。

相關文章：

【大劉現身】劉鑾雄突開記者會　大劉：甘比從沒有累我損失過錢、希望一年前不助某人

【華置盈喜】「大劉」劉鑾雄夫婦旗下華人置業料去年轉賺至少10.4億　證券投資虧損淨額大幅減少

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股美股現拐點？東亞李振豪分析中短期股市走勢及板塊部署策略

編輯：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
港股 華人置業（00127） 中國恒大（03333） 許家印 劉鑾雄 陳凱韻
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港元定存】港元1年定存最高4.8厘 追趕高息尾班車穩賺2.4萬元

下一篇文章

【新股IPO】藥明合聯2268認購結束　錄百億孖展額、超購26倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款