▲ 【大劉現身】誰是接班人？劉鑾雄：能者居之、「唔係一定畀長子做嘅」

華人置業 （00127） 大股東劉鑾雄（大劉）周五（10日）召開記者會，回應近日網絡流傳消息，包括改遺囑風波，劉鑾雄強調，自己並無更改遺囑，數年前亦已分身家。問及看好那位仔女會成為其商業王國接班人，劉鑾雄表示，「我有睇好都不會跟你講」，但多次重申有能者居之，「以前啲皇帝都係咁，唔係一定畀長子做嘅，你依家問我，再講我地啲普通生意仔都係能者居之」。

劉鑾雄表示：「我遺囑一早分咗（身家），我依家要改啲咩，都要信我老婆（即甘比陳凱韻）肯執行我嘅意思，我嘅仔女肯執行我嘅意思先可以改」。劉鑾雄表示，自己相信陳凱韻，「我叫她做咩，佢會照我意思做，三個仔女都會執行我嘅意思」。

對於恒大 （03333） 股債急跌，劉鑾雄表示，自己無嬲許家印，「只係嬲自己」，他透露，甘比及她家姐曾多次提醒自己出售恒大投資，「講過百幾二百次」，但自己當時心想，若自己先沽貨，許家印一定更加快倒下。

相關文章：

【大劉現身】劉鑾雄突開記者會 大劉：甘比從沒有累我損失過錢、希望一年前不助某人

【華置盈喜】「大劉」劉鑾雄夫婦旗下華人置業料去年轉賺至少10.4億 證券投資虧損淨額大幅減少

編輯：李哲毅