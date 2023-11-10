【港元定存】港元1年定存最高4.8厘 追趕高息尾班車穩賺2.4萬元

▲ 滙豐本月首度加港元定存息

港銀一反常態鬥讓賽，未因龍頭行突加定存息而還擊，反而爭相減息！全周僅5間銀行加港元定期存款息，跟上周一樣。不過，仍備受市場關注，因滙豐昨(11月9日)於本月首度突擊加3個月及半年息，新息率冠絕4大行。

滙豐本月首度出擊加定存息 中銀爆冷未跟加

可惜，今天(10日)中銀香港爆冷並未緊跟追貼，扭轉自9月底以來每次滙豐提高中長息，中資大行翌日隨即追加睇齊。市場另一大跌眼鏡的是，中小行未有如過往迎戰；相反，擅打高息牌的富邦及匯立(WeLaB Bank)卻掉頭減。

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本周有變化的定存息*

銀行 定期存款利率(厘) 1個月 2個月 3個月 半年 1年 建行亞洲 4.55

(-0.05) 滙豐 4.7

(+0.2) 匯立 4.7

(-0.2) PAOB 4.7

(+0.2) 4.7

(+0.2) 大眾財務 4.75

(+0.05) 4.75

(+0.05) 富邦 4.8

(-0.2) 4.8

(-0.2) 信銀國際 4.85

(+0.05) 南商 4.85

(-0.2) 集友 新推108天

4.95 花旗 新推兌換資金

8 註*：只列最高息，最終息率以銀行公布為準

踏入11月第2周，全周共有10行調整定存息，當中5加(滙豐、集友、大眾財務、信銀國際及PAOB)3減(南商、富邦及匯立)，另有兩行又加又減(花旗及建行亞洲)。

大小行取態參差 一哥密密加細行卻減

現距年底只餘32個交易天，惟今年吸存戰遠遜往年，去年恒生曾把半年期加至5厘，平安壹賬通(PAOB)1年更達5.5厘的超高息；可惜，本周卻連撤3個5厘息，本周三南商把5.05厘下架，3個月年息調低至4.85厘；周五輪到富邦取消半年及1年期5厘。

相反龍頭發鈔行逆市密密加，滙豐自下半年至今已7度出手，當中3個月累升1.6厘，半年期累加1.4厘，致令出現短息高於長息的倒掛現象；3個月報4.7厘，稍高於半年的4.6厘，市料美國明年減息，港銀拒以較高資金成本鎖定長息。

上商研究部主管林俊泓認為，大行加息相信主要反映年底季節性及明年春節的資金需求，適逢聯儲局主席鮑威爾再放鷹，放風再加息。

專家拆解一哥逆市猛加3大主因：

(1)捍衛市佔率：滙豐重演去年臨近年尾勇於搶存，尤其力搶高端客的跨年新資金

(2)追落後：中小行早前已爆加息戰，或提早夠數達標，大行遲遲發力追，冀拉近息率跟中小行的距離

(3)出路多：本港經濟增長遜預期，政府剛下調全年GDP預測只升3.2%，整體貸款市道疲弱，但大行客源廣泛，高息吸存後始終有較多貸款需求

南商富邦鬥撤5厘息 高息搶存退燒

唯其如此，大行出手未能挑戰榜首，縱使富邦連環減半年及1年期，仍力保冠軍寶座；如以其門檻50萬元計，1年賺取2.5萬元利息，而業界預計美息明年趨跌，港銀料跟減，故忠告避險族追趕高息尾班車。

高息榜

7天最高息 ：滙豐13厘

：滙豐13厘 1個月： 眾安及滙豐10厘

眾安(ZA Bank)推1個月10厘，推薦好友開戶享「十」分驚喜。新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人9.9厘加息券，連同基本利率0.1厘。門檻1000元，最多邀5人及獎賞800元，優惠剛順延至11月14日

滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元

眾安及滙豐10厘 眾安(ZA Bank)推1個月10厘，推薦好友開戶享「十」分驚喜。新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人9.9厘加息券，連同基本利率0.1厘。門檻1000元，最多邀5人及獎賞800元，優惠剛順延至11月14日 滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元 3個月： 大新6.1厘

大新6.1厘 半年： 富邦4.8厘

富邦4.8厘 9個月： 華僑銀行4.65厘

華僑銀行4.65厘 1年： 富邦4.8厘

富邦4.8厘 兩年：Mox3.8厘

花旗料3個月拆息高企在5.52厘

拆息全面抽升，市傳主要受藥明生物分拆藥明合聯剛截止招股影響，或凍資近百億元，有望晉級為今年第3大lPO，最多集資36.76億元。

1個月港元拆息3連升，報4.98厘；反映銀行資金成本的3個月拆息現為5.34厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今天回應本報查詢指，第4季3個月港元拆息預測為5.52厘，明年首季料為5.57厘；至於港滙3個月內預測為7.82，未來6到12個月料為7.8。

12月11日滙豐「尚玉」貴客改名「卓越理財專尚」

檢視大行的高息榜，滙豐自10月至今已3度突襲，10月13日帶頭加3個月0.2厘，未幾中銀、渣打及恒生跟貼睇齊。然而，10月24日滙豐勁升7天年息4厘至13厘，過往例牌跟貼的中銀卻未再出手，渣打及恒生也跟大隊；連同11月9日滙豐再出手，惟3大行連續第2次沒跟加。

此外，滙豐將於12月11日把高端客的名稱，由「卓越理財專尚」客戶取代「尚玉」客，但維持全面理財總值不少於100萬美元(折合約780萬港元)，卻享升級版全面服務；不知屆時會否再加息賞貴客。

比拼4大行(以公開牌價息率比較):

7天： 滙豐13厘、恒生10.9厘、中銀及渣打10厘

滙豐13厘、恒生10.9厘、中銀及渣打10厘 3個月： 滙豐4.7厘、中銀、恒生及渣打4.5厘

滙豐4.7厘、中銀、恒生及渣打4.5厘 半年期 ：滙豐4.6厘、中銀、恒生及渣打4.5厘

：滙豐4.6厘、中銀、恒生及渣打4.5厘 1年期：中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

PAOB搶長錢 半年期4.7厘稱冠

單以虛擬銀行相較量，本周僅兩行調息：平安壹賬通(PAOB)上調半年及1年0.2厘至4.7厘；令半年期突爆三冠王：PAOB、富融(Fusion Bank)及理慧(Livi Bank)；匯立向長息開刀，幸而未動搖其榜首地位。

比拼虛銀長短息王：

7天 ：富融10厘：10月26日推，須先把人民幣或美元兌換作港元，獲1張加息券，門檻10元起；如以兌換為100萬港元計，網站指賺息1912元

：富融10厘：10月26日推，須先把人民幣或美元兌換作港元，獲1張加息券，門檻10元起；如以兌換為100萬港元計，網站指賺息1912元 1個月： 眾安獎推薦人(成功邀新客開戶)10厘

眾安獎推薦人(成功邀新客開戶)10厘 3個月： 理慧4.6厘

理慧4.6厘 4個月： PAOB4.7厘

PAOB4.7厘 半年期： PAOB、富融及理慧4.7厘

PAOB、富融及理慧4.7厘 9個月： 天星及匯立4厘

天星及匯立4厘 1年期 ：匯立、富融及PAOB的4.7厘，跑贏天星的4.05厘、Mox的4厘、理慧3.4厘、以及眾安3.01厘

：匯立、富融及PAOB的4.7厘，跑贏天星的4.05厘、Mox的4厘、理慧3.4厘、以及眾安3.01厘 兩年：Mox3.8厘

順帶一提，眾安逢周二推加息券優惠至今年底。

匯立雙十一節推11天11厘限時快閃息 存11萬元速賺364元

匯立(WeLab Bank)推限時「短存Go息祭」，預告雙十一 (11月11日)會在一個特別時間推11厘快閃定期息，門檻低至10元，上限11萬元，11天速賺364元。每人只限參加一次；名額有限，先到先得。由於快閃息不定時推，故不放在高息榜比較列。

Mox另闢戰綫谷活期息 推全城最高10厘迎新賞

另邊廂，虛銀繼續燒錢谷新客，Mox新推標榜全城最高10厘活期息作迎新獎賞，抛離天星的6.88厘，匯立及PAOB的3厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君



