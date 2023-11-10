科學園專才受惠於「先免後徵」　斥983.2萬購星凱‧堤岸兩房戶

中洲置業旗下現樓新盤火炭星凱‧堤岸獲內地專才垂青，於「先免後徵」推出後決定入市。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，緊貼火炭站的星凱‧堤岸成交持續，今日再沽一伙，單位為2座31樓B室，實用面積481平方呎，採兩房連開放式廚房設計，享內園景色，成交價983.2萬元，實用呎價20,441元。

據悉，買家為內地專才，現於科學園工作，料將受惠於「先免後徵」的減辣措施，買家心儀項目鄰近火炭港鐵站，而且看好火炭區內前境，故購入單位作自住之用。

他續指，為回應市場需求，項目上載全新銷售安排，加推6伙於下周二起發售，項目9月重推以來沽出42伙，套現逾4.8億元。樓盤開售至今累售914伙，合共套現逾94億元，平均呎價20,369元。

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