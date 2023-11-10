曉栢峰首批100伙折實每呎17602元　恒地林達民：預期新盤樓價再下行空間不大

恒基地產（00012）旗下長沙灣曉栢峰今開價，首張價單提供100伙，涵蓋一房至三房戶型，發展商提供最高10%折扣優惠，折實入場價392.13萬元，折實平均呎價17,602元。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民形容首批為「萬有引力價」，認為市區樓盤呎價約萬餘元水平實在具有吸引力。發展商將於周六開放示範單位，並同日開始收票，最快有機會下周開售。對於後市走勢，林達民認為，現時樓價已接近谷底，再跌的空間不大，預期2024年樓價上升動力比下行大。指現時不少人現時壓縮自己的買樓需求，轉為租樓。若該批購買力釋放，相信能消化現時市場上不少的貨尾單位。

首批單位實用面積介乎237至499平方呎，涵蓋69伙一房、23伙兩房及8伙三房單位。以定價計算，該批單位總值達6.12億元，折實價392.13萬至900.54萬元，折實呎價介乎15,788至19,787元。

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資料顯示，同區的喜‧揚，於去年6月推出首批32伙的折實平均呎價約20,474元；而對上一個新盤為連方I，於去年11月公布首批50伙價錢，折實平均呎價19,188元，是次開價分別低約14%及8.3%。

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