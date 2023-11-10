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【轉數快】轉數快累計逾1320萬個戶口 下月港人遊泰國可用FPS付款料吸引新登記

Hot Talk 17:21 2023/11/10

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轉數快10月單月上客量增逾18萬個

跨銀行轉帳系統轉數快(FPS)帳戶再闖新高，自今年9月剛好推出5年，已突破1,300萬個登記戶口。據香港銀行同業結算公司的最新統計，截至今年10月底止再創新高，共錄得逾1,320.15萬個帳戶登記，跟去年底的1,147.66萬個戶口相比，今年首10個月累計增加逾172.48萬個登記；如以幅度計，驟升逾15%。

此外，若只以單月比較，相比9月份的1,301.15萬個戶口，10月新戶口按月增加18.56萬個。

12月4日泰國逾800萬店接受轉數快付款  料刺激上客量

市場憧憬年底前轉數快的新登記再創新紀錄，主因有3，包括：

(1)下月推港泰跨境支付：金管局總裁余偉文日前露口風，自12月4日開始，會與泰國央行合作，推出兩地快速支付系統互聯，屆時港人可在當地逾800萬個商舖透過轉數快消費，並可即時以港元兌換泰銖。

(2)業界力谷商戶參加：目前已有19萬間企業使用FPS，例如香港電訊(06823)旗下電子錢包拍住賞(Tap & Go)早前指，使用轉數快收款的交易費用，較信用卡大約少一半，可減營運成本。而今年登記轉數快的商戶驟增，比方：學校訂飯的FPS交易額急升3倍。

力谷中小企使用FPS收款 可省經營成本
與此同時，大新銀行(02356)於9月底參加金管局「轉數快」5周年活動，透過「轉數快 x 中小企」研討會，推動並深化中小企數碼轉型，藉創新的金融科技，協助提升企業工作效率及競爭力。

為持續響應智慧銀行的理念及推廣商業電子支付，大新當天向場內逾130名與會者介紹旗下「轉數快」的收、付款解決方案，並展示如何將「轉數快」應用至中小企的業務操作，優化業務營運模式。其「轉數快」服務簡單易用，客戶可隨時隨地進行跨行轉帳，較傳統收款模式更省時貼心。

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健指，客戶親身試用該行「轉數快」服務後，對FPS感興趣。

(3)5周年搞大抽獎：FPS剛於9月28日踏入5周年，大小銀行鬥推大抽獎推廣，例如富邦、上商、建行亞洲及大眾銀行等，有獎賞1萬元，亦有全城熱搶新iPhone15，料刺激FPS更廣泛被使用，惟須注意「勁抽」截止期，分別為：

*滙豐(HSBC)︰送最新型號iPhone（名額30個）
抽獎活動分3階段進行，每階段會送出10部最新型號iPhone，每名客戶在整個推廣活動最多有5次抽獎機會。
第1階段：
1. 今年9月11日至10月8日登入HSBC HK App並點擊「立即行動」
2. 以手提電話號碼或電郵地址登記 「轉數快」，並將滙豐設定為預設收款銀行

第2及第3階段：10月9日至11月5日 或 11月6日至11月30日
1. 登入HSBC HK App並點擊「立即行動」；以手提電話號碼或電郵地址登記 「轉數快」，並將滙豐設定為預設收款銀行（如在第1階段未有完成）
2. 透過HSBC HK App以「轉數快」或 「轉數快」二維碼進行第三方轉帳或付款

此外，於第2及第3 階段，合資格客戶完成獎勵任務──在HSBC HK App 透過「其他環球轉帳」進行環球轉帳至海外戶口，將可分別在該階段獲取額外一次抽獎機會。
 
*大新豁免轉帳手續費：為慶祝「轉數快」服務推出5周年，由即日起至 今年底，成功開立大新「328 商業理財」戶口的客戶，可獲首 3 個月FPS轉帳手續費豁免；而10 月底前成功登記「轉數快商戶收款服務」，更可享「轉數快」商戶收款交易費用豁免至年底。

*東亞銀行(00023)︰現金獎賞1萬元

除了轉數快功能外，使用東亞其他電子理財功能也可參與抽獎，登入BEA APP即有1次抽獎機會，以「Pay! (即轉數快)」功能轉賬有1次抽獎機會，透過電子理財繳交電子賬單、兌換外幣又或開立定期存款，更分別有5次抽獎機會。每階段抽獎機會上限為15次。
每階段合共4萬元現金獎賞，頭獎1萬元(1個名額)、二獎1000元(共10名)，3獎100元(共200名額)。

*星展銀行：最高獲1,230元現金獎賞

為慶祝轉數快及電子印花推出5周年，最高賞1,230元現金獎賞，且準備一系列慶祝活動以答謝客戶的支持。所有星展客戶可獲免費電子印花一個（價值10元），完成合資格交易，更可參加升級獎賞獲400元現金獎賞。此外，使用轉數快轉帳至星展帳戶，可獲高達100元現金獎賞。再者，綁定星展帳戶至WeChat Pay HK帳戶消費，可獲高達230元獎賞。最後，透過星展iBanking網上理財，或 DBS digibank HK app登記，並繳交政府帳單（包括稅單、地租及運輸署帳單）﹐可享高達500元現金獎賞。

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「轉數快」衝出香港 用港幣直接在泰國Shopping

 

特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

 

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