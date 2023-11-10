【玄人‧峰語@iM網欄】重新認識「格局」高低



很多朋友及客人都問我，究竟什麼才叫「高格局」的命格？在世人眼中，有名、有利、有權勢、讀書成績好就是「高格局」。無可否認，當一個人擁有前述的一切，基本上是代表擁有「高格局」表徵，不過，如果沒有這些東西，又是否代表格局低呢？要回應這個提問，我會以「有雨就代表有雲，但有雲不一定會下雨」作回應，原因是我見過不少人他擁有頗高的格局，並非名成利就，但在某一個領域上，卻有很好的表現。

至於什麼叫做「格局」，簡單而言，即是我可以為一個命主的八字或斗數盤給予一個名稱，以八字而言，格局有「財官格」、「食傷生財格」、「傷官配印格」、「吐秀格」、「專旺格」……等。再進一步而言，有格局的命代表有用神(即對自己有利的五行)，但有一點要記住，有格局只是判命的入門，有了格局後，就要給格局有打分，這也是我們算命師的功夫所在。情況好比一個汽車牌子會有不同產品線，汽車品牌代表了格局，但旗下產品線卻可以五花八門，當中可以有SUV、房跑、貨車、混能車等。即使你命格定位了為房跑，但汽車的性能表現也要取決於零部件的優劣，至於如何發揮，就要看車手及之後所行的跑道(即是大運)。因此，如果有心去學算命，其實是一門很多趣的邏輯學，層層抽絲剝繭，從而發掘命格的真面貌。

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說到為格局打分，我們首重是先看用神的力度，高格局的命，一般情況下是用神通根有力，即使命局有忌神，對用神的制衡也不會構成太大威脅。然而，有些命格本身是有用神，問題是其用神無力，或者用神無所依靠，因而變成「破格」，這種命格即使所謂有格局，但屬於下等，特徵是表面胸懷大志，但多數講多個做。

另外，很多人曾經問我，究竟哪一種格局為之最好?其實每種格局都有其特質、強弱、好壞，沒有一個絕對的答案。但如果以古時來說，因為社會工種不多，社會階級分士、農、工、商，大家都已做官為最高層次，因此絕大部分古書，對於「財官格」都趨之若鶩，原因是官運亨通，首要條件是要「官星」有力，而「財星」主力是生旺「官星」，所以「財官格」被視頂級格局。由於「食神」、「傷官」是克制「官星」，這也解釋了為何很多古書都視「食、傷」為不吉之星。然而時移世易，現代人都認為搵錢才是王道，易搵錢最快的方法就是做生意或投機，要在此兩大領域如魚得水，基本上就要以「食、傷」去生「財」，才可製造這個結果，因此現代算命書有一句批斷「食神有氣勝財官」，亦由此可見現代人對八字格局高低的批判，已有一個方向性的轉變。 又例如一個大學教授要名成利就，必定要對學識有很高追求，亦要有強勁的書綠，因此格局上就要「官印相生」來成就。然而一個教授所賺的財富，可能比不上一個讀得書少的生意人，那麼兩者就比較，哪一個人格局較高呢?所以判斷一個人是否「高格局」，真的不能單從錢銀、地位來判斷，我們要看就是他是否有「入局」，將其格局發揮得淋漓盡致。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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