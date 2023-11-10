【清酒新世界@iM網欄】簡化文化 HINEMOS．一

最近朋友給我介紹了一款酒，了解過後感覺真的挺有趣，今篇開始分享HINEMOS，這個品牌是根據讓「清酒變得更簡單」的想法創建的。我相信很多人第一次接觸清酒及品酒時不知道應該以什麼為標準，甚至聽到一些術語例如 「純米大吟釀」、「本釀造」等等也不知道如果選擇，因此HINEMOS的創辦人以大膽的概念去營造及推出一種簡單的新風格清酒，品牌用「時間」作概念，讓每個人都可以透過在一天中的特定時間飲用推薦的清酒。

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HINEMOS目前推出的清酒都是以時間去命名，從傍晚6時開始直到凌晨5時合共提供12款不同類型的清酒，完全沒有重複，一枝清酒也不多就只有500毫升，適合兩至三個人飲用。每款清酒擁有完全不同的口味，分別有氣泡酒、濁酒、甜點酒、葡萄酒等，範圍更從傳統經典到現代新清酒，可以配搭各種美味佳餚。

HINEMOS與其他清酒品牌不一樣的是，酒造嘗試推動「簡化文化」，認為現今的清酒都被複雜化了，認為清酒本身應該簡簡單單！酒造曾提及「當比較贏得比賽的清酒時，它們都很清爽、果香濃鬱、味道鮮美，但說實話在味道上看不出有很大的差異。」相信很多人有時候也分不出箇中差別。雖然很多日本酒造都有其積極的一面，但HINEMOS相信所需的風味是透過「減法文化」創造出來的，即使未必符合市場大眾的要求，也有其獨特的風味的清酒。

在HINEMOS不僅能找到有「在比賽中獲獎的清酒」為目標的清酒，亦有他們認為美味的清酒為目標所開發的產品，如開發低酒精度的清酒。通常清酒的酒精度為15%左右，但HINEMOS釀造酒精度低至5%的清酒，其實低酒精度的清酒是需要先進的技術來釀造，酒造不斷努力實現釀造女性易於飲用、適合尊敬清酒的概念。

森山酒造株式会社

地址：小郡市大保1067-1

電話：0942-75-2302

官網：http://karoku-sake.com/index.html

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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