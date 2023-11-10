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英國第三季GDP變化率為0% 避過經濟衰退

環球政經 18:16 2023/11/10

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英國國家統計局周五（10日）公佈的數據顯示，英國低迷的經濟在7月至9月期間未能實現增長，但至少避免了經濟衰退的開始。

《路透社》對經濟學家進行的一項調查顯示，英國第三季國內生產毛額的變化率為0%，而預測值為下降0.1%，許多分析師認為這很可能意味著經濟衰退的開始。
9 月單月經濟成長 0.2%，而 8 月的成長率從 0.2% 下調至 0.1%。路透社的民調曾指出，9 月的 GDP 沒有改變。

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顧問公司Capital Economics的首席經濟學家戴爾斯（Paul Dales）說，數據的細節顯示，即使數據四捨五入為無變化，第三季度的國內生產總值（GDP）也確實微降了0.02%。

戴爾斯說：「但關鍵的一點是，經濟還沒有疲軟到足以迅速降低核心通膨和薪資成長的程度。」，又指「因此，我們預計英國央行要到2024年底才能降息，而不是像普遍預期的那樣在2024年中降息。"

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁

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【同場加映】溫股知新：只靠債息恐不足 權重科技要力谷

溫股知新
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英國央行原本預計第三季經濟成長將持平。國家統計局稱，在截至9月份的三個月中，英國龐大的服務業產出下降了0.1%，工業生產大致持平，建築業成長了0.1%。

財政大臣亨特（Jeremy Hunt）在回應周五的數據時說，高通脹仍然是經濟成長的最大障礙，他將在11月22日的預算更新聲明中宣布釋放投資和讓人們重新 就業的計劃。

英國國家統計局稱，英國經濟比2019年底的水平高出1.8%，使得英國在疫情後的復甦強於德國，但與美國相比還有很大差距，美國經濟已從疫情前的水平增長了7%以上。

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記者：張瑋婷

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