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【以巴戰爭】加沙控以軍襲3間醫院 伊朗指擴大戰爭在所難免

環球政治 17:07 2023/11/10

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巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）任命的衛生部指控，以色列軍在短時間內襲擊加沙（Gaza）三間醫院。另外，伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）稱，以軍針對加沙平民的戰爭強度變大，必然會擴大戰爭範圍。

【以巴戰爭】聯合國：加沙與約旦河西岸經濟恐倒退數十年 【下一頁】

哈馬斯任命的加沙衛生部官員阿基德拉（Ashraf Al-Qidra）指，以軍在短短數小時之間同時襲擊加沙三間醫院。

他指以軍襲擊加沙城最大的Al Shifa醫院庭院，造成人命傷亡。以方指控哈馬斯用Al Shifa等醫院來掩飾地下指揮中心和地道，但哈馬斯否認指控。

以軍發聲明指，雖然全世界都看到社區內有學校、醫院、童軍團體、兒童遊樂場和清真寺，但哈馬斯卻在這些地方看到可利用機會。

【以巴戰爭】巴聖戰組織擬釋放兩加沙人質 稱基於人道主義 【下一頁】

伊朗國營電視台報道，阿卜杜拉希揚周四（9日）晚與卡塔爾外長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）通電話。

阿卜杜拉希揚指，由於針對加沙平民的戰爭強度擴大，戰爭範圍已必然會擴大。

伊朗稱兩人通話期間，均強烈譴責猶太復國主義政權襲擊平民，形容以色列政府的襲擊野蠻，並商討有何方法可結束以色列對加沙的襲擊。

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責任編輯：鄭錦玲

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