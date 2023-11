荷里活廣場「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」 打造夢幻聖誕打卡點

▲ 鑽石山荷里活廣場於2023年11月8日至2024年1月1日期間舉辦「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」。

今個冬日,超人氣經典角色My Little Pony從小馬國來到鑽石山荷里活廣場,於2023年11月8日至2024年1月1日期間舉辦「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」,以夢幻又唯美主題化身成大型城堡,邀請大人小朋友齊齊參加華麗的聖誕派對,與大家歡度浪漫又甜蜜的聖誕!



三大夢幻聖誕打卡位



為了慶祝40周年這個重要時刻,精選了最具代表性的三個不同年代的小馬角色閃亮登場,包括Retro的Windy及Moonstone就在「七色彩虹拱廊」歡迎你;而Generation 4的Twilight Sparkle及Pinkie Pie則在「閃爍夢幻聖誕城堡」跟你打招呼;然後Generation 5的Sunny Starscout就在「浪漫星空館」守候你,全場結集不同小馬角色的可愛造型與鮮明個性,讓大人小朋友於今個聖誕如置身My Little Pony的夢幻魔法世界。

▲ 三大夢幻聖誕打卡位,讓大人小朋友於今個聖誕如置身My Little Pony的夢幻魔法世界。

全港首創「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」



現場特設全港首個「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」,場地以彩虹顏色為設計主調,投射出Y2K的主流風格,場內3米高的聖誕粉紅小馬燈牌高高矗立,又是另一打卡位。冬日滾軸溜冰場可讓大人與小朋友入場試玩,週末及特定日子更設有由Rollalar舉辦的滾軸溜冰體驗班,屆時有專人教授滾軸溜冰的技巧,讓您感受滾軸溜冰的刺激快感,帶領大家一同走進My Little Pony的大型沉浸式夢幻世界,於夢幻的燈光及環境下享受滾軸溜冰的樂趣!

▲ 現場特設全港首個「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」,週末及特定日子更設有滾軸溜冰體驗班。

展開「尋找My Little Pony之旅」 贏取限定禮品



荷里活廣場更推出「尋找My Little Pony之旅」互動遊戲,顧客只要與不同的小馬角色打卡及捐款,即有機會獲得「My Little Pony A5文件夾」一份。除外,荷里活廣場亦準備了3款獨家My Little Pony期間限定禮品,包括「2024年座枱月曆」、「暖手午睡枕」及「便攜式充電器」,顧客憑指定消費及捐款或VIC會員憑指定積分及捐款,即可獲得限定禮品。



(特約)