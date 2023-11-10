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荷里活廣場「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」 打造夢幻聖誕打卡點

都會情報 17:10 2023/11/10

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鑽石山荷里活廣場於2023年11月8日至2024年1月1日期間舉辦「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」。

今個冬日，超人氣經典角色My Little Pony從小馬國來到鑽石山荷里活廣場，於2023年11月8日至2024年1月1日期間舉辦「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」，以夢幻又唯美主題化身成大型城堡，邀請大人小朋友齊齊參加華麗的聖誕派對，與大家歡度浪漫又甜蜜的聖誕！

三大夢幻聖誕打卡位

為了慶祝40周年這個重要時刻，精選了最具代表性的三個不同年代的小馬角色閃亮登場，包括Retro的Windy及Moonstone就在「七色彩虹拱廊」歡迎你；而Generation 4的Twilight Sparkle及Pinkie Pie則在「閃爍夢幻聖誕城堡」跟你打招呼；然後Generation 5的Sunny Starscout就在「浪漫星空館」守候你，全場結集不同小馬角色的可愛造型與鮮明個性，讓大人小朋友於今個聖誕如置身My Little Pony的夢幻魔法世界。

三大夢幻聖誕打卡位，讓大人小朋友於今個聖誕如置身My Little Pony的夢幻魔法世界。

全港首創「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」

現場特設全港首個「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」，場地以彩虹顏色為設計主調，投射出Y2K的主流風格，場內3米高的聖誕粉紅小馬燈牌高高矗立，又是另一打卡位。冬日滾軸溜冰場可讓大人與小朋友入場試玩，週末及特定日子更設有由Rollalar舉辦的滾軸溜冰體驗班，屆時有專人教授滾軸溜冰的技巧，讓您感受滾軸溜冰的刺激快感，帶領大家一同走進My Little Pony的大型沉浸式夢幻世界，於夢幻的燈光及環境下享受滾軸溜冰的樂趣！

現場特設全港首個「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」，週末及特定日子更設有滾軸溜冰體驗班。

展開「尋找My Little Pony之旅」 贏取限定禮品
 

荷里活廣場更推出「尋找My Little Pony之旅」互動遊戲，顧客只要與不同的小馬角色打卡及捐款，即有機會獲得「My Little Pony A5文件夾」一份。除外，荷里活廣場亦準備了3款獨家My Little Pony期間限定禮品，包括「2024年座枱月曆」、「暖手午睡枕」及「便攜式充電器」，顧客憑指定消費及捐款或VIC會員憑指定積分及捐款，即可獲得限定禮品。

(特約)

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