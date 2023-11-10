【劉‧住保鮮期@iM網欄】風味各異時令大閘蟹宴 上海淮揚或是台灣風味

近期大閘蟹上市，主打不同菜系的食肆均磨拳擦掌，各出奇謀，推出特色大閘蟹宴，務求分得市場一杯羹。今年大閘蟹當造，筆者品嚐了上海淮揚和台式風味的兩款大閘蟹宴，滋味各有特色。正所謂「百貨賣百客」，市面上大閘蟹套餐選擇多，對一眾吃貨來說，必然是美事。

大閘蟹是上海人最喜歡吃的菜式，每年的秋分時分，大閘蟹膏特別肥美。俗語有話「九月圓臍十月尖，持螯飲酒菊花天」，就是指每年只有在農曆九月和十月的季節期間限定大閘蟹，肉質特別鮮甜，蟹膏更是額外肥美。上月，筆者品嚐了家上海的「金秋淮揚大閘蟹宴」，餐廳特別選用優質的江蘇大閘蟹，皆因蟹質有保證，特別是其豐腴油潤的蟹黃，原汁原味清蒸四両半至五両重的大閘蟹，就能完美呈現它的滋味。

江蘇大閘蟹豐腴油潤的蟹黃，完全可以讓廚師入饡，炮製套餐內一系列的蟹粉菜式，包括淮安蟹粉三絲翅、蟹粉水晶獅子頭、麻辣蟹粉香酥竹炭豆腐和蟹粉拌麵。 至於蟹宴套餐的頭盤是由江南四色拼盤組成，包括寧波赤醬豬頭肉、花雕醉蝦、四喜烤麩及淮鹽溏心燻蛋。整個四色拼盤充滿上海風味，而甜品則是夠薑湯圓。讓食客吃完性質偏寒的大閘蟹後，以薑湯圓驅寒，份外貼心。說明是蟹宴，不用多說大閘蟹當然美味，筆者亦甚喜歡蟹粉水晶獅子頭和竹炭豆腐，前者肉餡鬆軟多汁，後者富特色又有營養。（圖一至八）

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台灣美食一向深受香港人歡迎，但台式大閘蟹宴並不是台灣主流美食，究竟它有什麼特色呢？筆者到訪以「台灣情、台灣味」，主打滷肉飯、白滷水鵝而著名的稻埕飯店，品嚐其「極品華麗・台味」為主題的蟹宴。

大閘蟹宴由頭盤稻埕四彩碟開始，以台式著名花雕打造藥膳雞捲先來暖一暖胃，再以黑糖醋釀柑仔蜜、話梅小山藥及稻埕醋釀蘿蔔等酸甜口感來刺激味蕾。接着是湯底以新鮮海鮮熬足 8 小時的高湯，混和蟹粉而成的金杯海鮮羹，濃湯鮮甜火候十足。在未呈上清蒸大閘蟹之前，便以日本青森蘋果話梅雪芭，為食客味蕾先來個清新刺激，再迎接五両半的江蘇大閘蟹。金黃的蟹膏，入口即融，令人感覺滿足。筆者頗為享受和友人談天說地時，以十指慢慢拆蟹肉，用小白匙將甘香嫩滑的蟹膏送進口中，吃完後再將大閘蟹還原兼打卡，「姿整」的女士們應該會很有共鳴吧！（圖九至十三）

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豐盛美味的蟹宴總離不開鮮、香、甜三味，因此，廚師用新鮮的津白、甘香的蟹粉及鮮魚湯泡成的蟹粉魚湯泡津白。剛剛吃罷大閘蟹，再吃這個菜式，回甘味道良久徘徊在口中。接着是另一台灣地道美食，以「筒仔米糕」為創作意念的蟹粉古早米糕。做法是將油蔥、豬肉、蝦米、香菇，拌入到炊熟、口感軟綿的糯米中，再配上香軟鮮香的蟹粉，十分滋味。無獨有偶，這個蟹宴的甜品同樣薑母芝麻湯圓，驅寒一流。（圖十四至十五）

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無論是選擇上海淮揚或是台式大閘蟹宴，這款美食的卡路里和膽固醇都甚高。所以，奉行留住保鮮期的筆者，一於少食多滋味，撰寫大閘蟹相關的文章，亦僅此一篇。

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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