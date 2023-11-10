【談保說道】談醫療保險膠囊內窺鏡檢查 細數三大合資格賠償原則

過去兩個月，有些客戶朋友和讀者，查詢有關醫療保險，尤其是團體醫保障的範圍和索償，故此今期特別回應，強積金的討論暫且擱置，下期再續。

近日有不少奇形怪狀的醫療保險索償爭拗，尤其是關乎高階的團體醫療保險，和高端醫療保險；膠囊內窺鏡檢查，便是近期既燙手又熱門的索償項目；在關愛耳目氾濫下的大氣空間，茶餘飯後，既不會觸及敏感紅綫，招惹麻煩，卻可以暢所欲言，表現個人身份時尚，涵蓋高階資訊，醫學物理科技，不論甚麼思維光譜，老少咸宜！

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診斷程序非手術

不少擁有高端醫保的客戶，膠囊內窺鏡檢查，便是緊接皮膚疣激光治療後，新一項叫他們雀躍，蠢蠢欲試的「幻彩新衣」。

膠囊內窺鏡是針對食道，胃和小腸及大腸，非入侵性的檢查，透過吞服裝置著微型攝錄機，如維他命丸大的膠囊攝影器，隨着腸道蠕動至排出體外，把整個消化腸道內壁的影像，傳送至接受檢查者，腰間配置卡式錄音機般大小的紀錄器，紀錄下來，給醫生作分析，鑑別整個腸道，有否病變問題。收費2萬幾至5萬元。

好處是接受檢查者不需要經歷被麻醉，傳統的照胃鏡，只可到達十二指腸末端，照腸鏡只能到達結腸的開端，人體腸道，最長的迴腸，是內窺鏡不能觸及的，膠囊內窺鏡，可提供迴腸內壁的視像檢查功能，針對持續患肚痛，肚瀉和腸道出血，照胃鏡和照腸鏡，仍未能找出病灶所在，膠囊內窺鏡檢查便可勝任。

從醫療保險合資格賠償準則，照胃鏡和照腸鏡的內窺鏡，屬於手術程序，一般界定為小型手術，今天普通的個人或團體醫療保險，不論住院或日間進行，均為受保障的範圍內。

膠囊內窺鏡檢查，完全不含手術成分，純粹診斷程序，絕非手術；患者吞下帶有內建攝影機的磁性膠囊，而進行胃腸道檢查，整個過程，是不能提供胃腸道活組織切除，和採摘檢驗，和進行治療，所以醫療保險，不會就膠囊內窺鏡檢查費用，作出任何手術費賠償，醫療保險必然按醫療所需原則鑑定，合資格賠償原則：

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三大合資格賠償原則

一、需要主診醫生證明不能接受傳統內窺鏡檢查的原因

二、實驗性普查及屬於預防性質並不會乎合醫療所需，不會獲得賠償

三、例行健康檢查，普查或預防性護理檢驗，為保單不保事項。

若你因病入院，因應病情需要，進行膠囊內窺鏡檢查，這項費用全數會於住院雜費中賠償，擁有全數賠償的高端醫保的受保人不成問題。

傳統的個人醫保和普遍的團體醫保，住院雜項開支，每次住院或每宗傷病，一般只有一兩萬，到時你自己跟尾，要找那數張單，你就心靈創傷，醫療保險都幫你不到！

若然保險公司，界定為門診檢查程序，那麼，一般的門診保障利益，由醫生轉介的檢查涵蓋化驗造影每年上限，只不過三數千，好自為知！

膠囊內窺鏡，在醫療界，廿年前已開始採用，當年是嶄新的技術，想不到今時今日，竟然會有這麼多人去「返炒」，日光之下無新事，最緊要賺到「Like」！

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第835期《iMoney》Focus。

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撰文：鄭日棱