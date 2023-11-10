【裝修設計】43萬裝修新婚家居 「拱門元素」打造軟綿綿奶油風

所謂的奶油風，其實是一種採用了白色、奶油色等低飽和度色調的顏色，作為單位主要色調的裝修風格，因為其治癒的感覺，在近年成為不少人裝修時的選擇，今期「精明裝修」介紹的個案的業主正正是其中之一，單位位於長沙灣的碧海藍天，面積達496平方呎，業主因結婚而購入單位作自置之用，為了重新裝修單位，二人找來設計公司In Cream House協助設計，整個工程耗資約43.6萬元，歷時4個月完成。

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裝修保留了單位原本2房1廚1廁的間隔，由於業主喜愛軟綿綿的奶油風，因此單位走奶油風，全屋的主色調以白色系、奶油系等溫馨的顏色為主，通過適當加入原木色，整個空間散發出溫馨而獨特的感覺。除了用色外，單位亦加入奶油風格的代表性元素--拱形門洞，不但修飾了門洞上方的橫樑，亦柔和了空間，讓人感到舒適與放鬆。

單位圖片：

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由於業主是一位模型的收藏家，希望預留空間來展示自己的收藏品。因此設計師特別設計了一個展示櫃，不僅滿足了業主的收藏需求，也使得整個空間更加有特色。而弧角的櫃子同時亦與圓弧拱形門洞呼應奶油風的主題，使得整個空間充滿了的溫馨和浪漫的感覺。另外，單位玄關櫃的設計也充滿了巧思，底下和中間的鏤空格及側面的鞋櫃，搭配免拉門把手的設計，不僅美觀，更增加了實用性。

在設計過程中設計師面臨了不少挑戰，如廚房的光綫不足便是其中之一，為此設計師選擇使用了長虹玻璃來引入更多的自然光，為廚房帶來明亮的環境。此外，U字型櫥櫃亦滿足了日常的烹飪需求，而原木色系的吊櫃與無把手櫃門設計，讓廚房更加時尚且實用。

在睡房方面，設計師採用一體式的設計，床旁邊的L型書桌與床頭的衣櫃融為一體，充分利用空間，並提供足夠的收納空間。

單位圖片：

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工程價錢

清拆 ：3.2萬

水電 ：8.7萬

泥水：11.3萬

油漆 ：4.7萬

木工 ：11.6萬

雜費 ：4.1萬

總數 ：43.6萬

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撰文：鄭日棱