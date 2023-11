【裝修攻略@iM網欄】蚊來了(1)

最近天氣轉涼,夜晚無開冷氣,但又未涼得哂,每晚都有一兩隻衰蚊飛入嚟。

坊間滅蚊產品種類繁多,無論係燈定藥水定聲波定漩渦氣流,好多都附上黐滿蚊屍嘅廣告圖,但全部都係假嘅,而效果好多都好垃圾。

呢D產品之中,由$100一盞cheap cheap紫外燈、到$600一部「智能捕蚊器」,版主都試過。見住隻蚊揀我大脾都唔揀佢,心諗又買左件電子垃圾…

直到裝咗淘番嘅嘅蚊網後,問題有一定改善,但由於蚊網不通風、又唔係個個窗咁易裝,我都繼續尋找可以俾我開窗瞓嘅滅蚊燈/滅工具。以下一於分幾集分享我的滅蚊心得!

A. 首先要搞清楚:我地要吸引既蚊係雌蚊。因為雌蚊要產卵,所以才會針人吸血。雄蚊係唔針人的。

B. 有研究指出紫外光對雌蚊係真係有吸引力既,當然亦有諸多環境因素影響蚊有幾想撲落去。可找期刊參考” Effectiveness of ultraviolet (UV) insect light traps for mosquitoes control in coastal areas of Samut Songkhram province, Thailand”一文。

C. 有人話「紫外光只係吸引蟲,唔吸引蚊,呢個係錯既。沒source的農場文,就算引經據典,都係9成真撈1成假,遮走左關鍵資訊。不要信。假既。

D. 但你話蚊燈既紫外光吸引D,定係人體既體味吸引D,咁就一定係人體。但咁並唔代表蚊燈唔能夠發揮作用。

E. 有人話蚊燈唔係訓覺用,係訓覺前用。咁就唔駛同人體鬥。但咁講有三個問題:第一,訓覺前天未黑,蚊燈在唔夠黑既環境作用打折,第二,你訓覺時想開窗既話,都一樣要鬥,第三,日蚊和夜蚊係唔同習性的,而夜蚊未入黑係完全唔受紫光吸引的。

裝修學院校長Simon Tang(鄧世民)

欄名 : 裝修攻略