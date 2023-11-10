  • 27°C
香港時間 : 20231110日 (週五) 18:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技一周回顧】AI狂潮延續　助製作披頭四The Beatles最後一首歌　Samsung加入市場競爭

科技 18:30 2023/11/10

分享：

分享：

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【AI助力】披頭四The Beatles最後一首歌　塵封45年後問世

樂壇傳奇披頭四 The Beatles的「新歌」Now And Then，同時為The Beatles最後一首歌，香港時間11月3日在YouTube首播。雖然The Beatles樂隊解散了半個世紀之久，惟透過AI技術，終於將塵封45年、The Beatles成員約翰連儂（John Lennon）的舊demo（樣本唱片）創作成新歌發行。

>>>【YouTube AI】YouTube將推2大AI工具　總結內容及留言

>>>【Google AI】Google推廣告生成AI工具　主製購物廣告圖

>>>【年度最佳發明】AI穿戴裝置Ai Pin正式登場　內置ChatGPT智能助理

2/【AI競賽】Samsung自家生成式AI模型亮相　料Galaxy S24系列手機率先搭載

三星（Samsung）宣布攻打生成式人工智能（Generative AI）領域！Samsung在「2023三星AI論壇」上宣布，自家研發的生成式AI模型Samsung Gauss正式推出，標榜能佈署於雲端伺服器，以及在裝置端使用。

>>>【Grok AI模型】xAI將整合至X　向X Premium+訂閱者開放

3/【AI玩出禍】俄羅斯企業AI生成「普京入獄裸照」　開發者被帶走調查

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在今年中下令，要求俄國企業加強開發與研究人工智能（AI），投身全球AI領域競爭行列，怎料卻被自家的AI系統作弄。由俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）開發的生成式AI「康丁斯基（Kandinsky）」，近日生成了一張普京的入獄裸體圖，惹怒克里姆林宮，據報開發者已被俄國當局帶走調查。

>>>【AI爭議】南韓工廠工人被AI機械人誤認為紙箱　慘遭夾爪「壓死」

>>>【ChatGPT死機】ChatGPT服務一度中斷　OpenAI證實遭大規模DDoS攻擊

4/【官方認證】Google公布首批安全認證VPN App　8款程式上榜（附名單）

VPN（虛擬私人網絡）除了可用作「翻牆（越過網絡防火牆封鎖）」，還可以隱藏用戶身分，減低洩漏個人資料風險，有助保障網絡私隱。惟現時網上有許多款VPN程式，也未必所有VPN都能安全使用。因此，Google早前就推出「流動程式安全評估計畫」，通過「獨立安全性審查」的程式，將會在Google Play頁面給予徽章證明，而首批獲得安全認證的VPN App，共有8款。

>>>【Google用戶注意】Google下月起　刪除閒置兩年用戶（附解決方法）

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：

ET贏商有計
【ET贏商有計】寵物酒店善用數碼科技 寵物及竉主感安心
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【機迷熱話】OLED版Steam Deck續航增強　11月17日上市　港售$4,588起
今日
【機迷熱話】OLED版Steam Deck續航增強　11月17日上市　港售$4,588起
【VR需求下跌】字節跳動VR業務遇困境？　旗下部門PICO將重組　料全球逾百人受影響
2023/11/08
【VR需求下跌】字節跳動VR業務遇困境？　旗下部門PICO將重組　料全球逾百人受影響
【人體實驗】Elon Musk徵志願者　測試將Neuralink微型芯片植入大腦
2023/11/08
【人體實驗】Elon Musk徵志願者　測試將Neuralink微型芯片植入大腦
【ChatGPT】唔識寫程式都無問題！　GPT-4 Turbo模型費用更低　增客製化聊天機械人功能
2023/11/07
【ChatGPT】唔識寫程式都無問題！　GPT-4 Turbo模型費用更低　增客製化聊天機械人功能

你可能感興趣

【機迷熱話】OLED版Steam Deck續航增強　11月17日上市　港售$4,588起
今日 13:29
【機迷熱話】OLED版Steam Deck續航增強　11月17日上市　港售$4,588起
【VR需求下跌】字節跳動VR業務遇困境？　旗下部門PICO將重組　料全球逾百人受影響
17:00 2023/11/08
【VR需求下跌】字節跳動VR業務遇困境？　旗下部門PICO將重組　料全球逾百人受影響
【人體實驗】Elon Musk徵志願者　測試將Neuralink微型芯片植入大腦
11:34 2023/11/08
【人體實驗】Elon Musk徵志願者　測試將Neuralink微型芯片植入大腦
網絡保安 手機Apps 移動裝置 科技產品 防火牆 樂隊 Google VPN 人工智能 俄羅斯
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款