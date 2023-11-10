【科技一周回顧】AI狂潮延續　助製作披頭四The Beatles最後一首歌　Samsung加入市場競爭

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【AI助力】披頭四The Beatles最後一首歌 塵封45年後問世

樂壇傳奇披頭四 The Beatles的「新歌」Now And Then，同時為The Beatles最後一首歌，香港時間11月3日在YouTube首播。雖然The Beatles樂隊解散了半個世紀之久，惟透過AI技術，終於將塵封45年、The Beatles成員約翰連儂（John Lennon）的舊demo（樣本唱片）創作成新歌發行。

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2/【AI競賽】Samsung自家生成式AI模型亮相 料Galaxy S24系列手機率先搭載

三星（Samsung）宣布攻打生成式人工智能（Generative AI）領域！Samsung在「2023三星AI論壇」上宣布，自家研發的生成式AI模型Samsung Gauss正式推出，標榜能佈署於雲端伺服器，以及在裝置端使用。

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3/【AI玩出禍】俄羅斯企業AI生成「普京入獄裸照」 開發者被帶走調查

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在今年中下令，要求俄國企業加強開發與研究人工智能（AI），投身全球AI領域競爭行列，怎料卻被自家的AI系統作弄。由俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）開發的生成式AI「康丁斯基（Kandinsky）」，近日生成了一張普京的入獄裸體圖，惹怒克里姆林宮，據報開發者已被俄國當局帶走調查。

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4/【官方認證】Google公布首批安全認證VPN App 8款程式上榜（附名單）

VPN（虛擬私人網絡）除了可用作「翻牆（越過網絡防火牆封鎖）」，還可以隱藏用戶身分，減低洩漏個人資料風險，有助保障網絡私隱。惟現時網上有許多款VPN程式，也未必所有VPN都能安全使用。因此，Google早前就推出「流動程式安全評估計畫」，通過「獨立安全性審查」的程式，將會在Google Play頁面給予徽章證明，而首批獲得安全認證的VPN App，共有8款。

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