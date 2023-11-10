▲ 【香港經濟】政府下修全年GDP增長至3.2% 第3季GDP增4.1%

港府下調2023年實質本地生產總值（GDP）增長預測，由8月時覆檢的4%至5%，向下修訂為增長3.2%，政府發言人解釋是考慮到今年首3季的實際數字以及短期前景而修訂預測。港府同時公布第三季GDP經修訂數字，按年實質增長4.1%，與上月底公布的預先估計數字相同，而香港第2季經濟按年增長1.5%。經季節性調整後按季比較，第3季實質GDP上升0.1%。

料旅遊業和私人消費續撐今年餘下時間經濟增長

展望未來，政府認為，訪港旅遊業和私人消費將續支持今年餘下時間的經濟增長。隨着接待能力進一步恢復，香港可接待更多旅客。私人消費方面，住戶收入持續改善、以及包括「香港夜繽紛」等多項政府支援措施應提供支持。然而，地緣政治緊張局勢加劇、金融狀況偏緊，困難的外圍環境將繼續令貨物出口及投資和消費氣氛受壓。

通脹展望方面，政府認為，整體而言通脹在短期內將會持續溫和。外圍價格壓力預期會進一步減弱。隨着經濟繼續恢復，本地營商成本或會面對一些上升壓力，但短期內應會維持受控。考慮到今年首3季的通脹情況以及上述各項因素，今年基本和整體消費物價通脹率的預測分別由8月時覆檢的2%及2.4%向下修訂至1.8%及2.2%。

第3季貨物出口按年跌逾8% 服務輸出升2成

政府指，整體貨物出口繼上一季按年實質下跌15.1%後，在今年第3季跌8.6%。對貨物的外部需求疲弱，繼續令出口表現受壓。根據對外商品貿易統計數字按主要市場分析，輸往內地的出口在第三季進一步下滑。輸往美國的出口錄得進一步下跌，而輸往歐盟的出口續明顯下滑。輸往大部分其他亞洲主要市場的出口錄得不同程度的收縮。經季節性調整後按季比較，整體貨物出口在上一季下跌0.5%後，在第3季下跌0.3%。

服務輸出繼上一季按年實質增長22.8%後，在第3季顯著擴張23.9%。受惠於訪港旅客人次在季內持續回升，旅遊服務輸出躍升至接近9倍，回復至2018年同季水平的53%。運輸服務輸出隨之進一步上升。商用及其他服務輸出在困難的外圍環境下只有輕微增長。與此同時，隨着跨境金融及集資活動疲弱，金融服務輸出進一步下跌。經季節性調整後按季比較，服務輸出在上一季上升5.3%後，在第3季下跌1.8%。

第3季私人消費開支按年升逾6%

內部經濟方面，在住戶入息上升和政府多項支援措施的支持下，消費活動在第3季維持強勁。私人消費開支在第3季按年實質進一步升6.3%。經季節性調整後按季比較，私人消費開支在上一季上升3.4%後，在第3季微跌0.8%。同時，政府消費開支繼上一季按年減少9.8%後，在第3季跌4.5%。

儘管營商氣氛減弱，按本地固定資本形成總額計算的整體投資開支繼上一季按年實質下跌0.5%後，第3季在低比較基數下強勁反彈18.4%。購置機器、設備及知識產權產品的開支飆升39.9%。樓宇及建造開支顯著上升12.5%，當中公營部門和私營機構的開支均見上升。另外，物業交投量縮減，擁有權轉讓費用因而下跌。

勞工市場在第3季進一步改善。經季節性調整的失業率由第2季的2.9%跌至第3季的2.8%，就業不足率由1.1%微跌至1%。由於市場憂慮內地經濟前景和預期利率將處於高水平一段長時間，氣氛續受打擊，本地股市在第三季續受壓。住宅物業市場在第3季變得更為疲弱。在本港息口上升及外圍環境充滿挑戰的情況下，市場氣氛依然審慎。

消費物價指數在第3季按年升1.6%

消費物價通脹在第3季整體上維持溫和。基本綜合消費物價指數在第3季按年升1.6%，第2季升1.7%。外出用膳及外賣的價格按年明顯上升，但升幅放緩。基本食品的價格續錄輕微升幅。電力價格的升幅仍顯著，儘管升速銳減。衣履價格續明顯上升。私人房屋租金續跌。

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編輯：胡學能