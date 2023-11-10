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【大行報告】濠賭股全線大跌 滙豐幾乎削全行目標價、獨上調一間評級
股市 16:31 2023/11/10
濠賭股今股價普遍受挫，其中永利澳門 （01128） 最多曾跌14%，低見6元，收市仍跌逾12%。滙豐環球研究發表報告，指澳門重新開放後，經歷過最初熱潮之後，每位賭客平均開支下降，下調多隻濠賭股目標價，澳博 （00880） 目標價下調幅度19%較大，最新目標價3元。澳博今最多跌逾6%，低見2.55元。美高梅中國 （02282） 獲滙豐上調目標價12%至13元，評級上調至「買入」，今股價仍跌約4%。
一表看清滙豐環球研究對濠賭股最新目標價和評級：
|公司
|目標價
|評級
|金沙中國 （01928）
|37元→32.5元
|買入
|澳博 （00880）
|3.7元→3元
|持有
|銀娛 （00027）
|62元→56.5元
|買入
|美高梅中國 （02282）
|11.6元→13元
|持有→買入
|永利澳門 （01128）
|9.5元→8.5元
|買入
滙豐環球研究指，現時澳門的焦點正轉向基礎大眾市場和非博彩活動，例如演唱會。隨着遊客繼續回流遊澳門，雖速度較溫和，但擁有更多酒店客房和賭枱的營運商可以長期實現更持續的增長，因為他們可以更好地迎合大量低消費玩家。該行預計，中場市場將在明年恢復至2019年水平的107%。
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編輯：胡學能
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