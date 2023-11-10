【大行報告】永利澳門曾跌14%　滙豐研究削多隻濠賭股目標價

濠賭股今股價普遍受挫，其中永利澳門 （01128） 最多曾跌14%，低見6元，收市仍跌逾12%。滙豐環球研究發表報告，指澳門重新開放後，經歷過最初熱潮之後，每位賭客平均開支下降，下調多隻濠賭股目標價，澳博 （00880） 目標價下調幅度19%較大，最新目標價3元。澳博今最多跌逾6%，低見2.55元。美高梅中國 （02282） 獲滙豐上調目標價12%至13元，評級上調至「買入」，今股價仍跌約4%。

一表看清滙豐環球研究對濠賭股最新目標價和評級：

公司 目標價 評級 金沙中國 （01928） 37元→32.5元 買入 澳博 （00880） 3.7元→3元 持有 銀娛 （00027） 62元→56.5元 買入 美高梅中國 （02282） 11.6元→13元 持有→買入 永利澳門 （01128） 9.5元→8.5元 買入

滙豐環球研究指，現時澳門的焦點正轉向基礎大眾市場和非博彩活動，例如演唱會。隨着遊客繼續回流遊澳門，雖速度較溫和，但擁有更多酒店客房和賭枱的營運商可以長期實現更持續的增長，因為他們可以更好地迎合大量低消費玩家。該行預計，中場市場將在明年恢復至2019年水平的107%。

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編輯：胡學能