蘋果支付2500萬美元解決公民身份歧視案 稱：無意中沒有遵守美司法部標準

美國司法部周四（9日）表示，蘋果（AAPL）將支付2500萬美元，以解決其在某些工作崗位上非法偏袒移民工人而非美國公民和綠卡持有者的指控。

美國司法部在聲明中稱，蘋果公司沒有招聘美國公民或永久居民從事符合聯邦計劃允許雇主擔保移民工人獲得綠卡的工作，這違反了禁止基於公民身份進行歧視的聯邦法律。

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司法部表示，和解是司法部有史以來涉及基於公民身份的歧視索賠的最大一次。 它要求蘋果支付 675 萬美元的民事罰款，並向數目不詳的受影響工人支付 1,825 萬美元。

蘋果公司在聲明中說，它 「無意中沒有遵守司法部的標準」，又指：「我們已經實施了一項強有力的補救計劃，以符合各政府機構的要求，同時我們將繼續僱用美國工人並在美國發展。」



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根據司法部的說法，蘋果公司沒有像其他職位一樣在其網站上公佈符合該計劃（即永久勞工證或 PERM 計劃）的職位空缺。 司法部表示，盡管蘋果通常允許電子申請，但其要求這些職位的申請人郵寄紙本申請，「這些效率較低的招聘程序幾乎總是導致那些工作許可未到期的申請人很少或根本沒有申請 PERM 職位。」



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司法部沒有具體說明哪些蘋果職位受到了招募程序的影響，也沒有說明蘋果可能從中獲得了哪些好處。外籍勞工通常比僱用美國工人更便宜，而依賴雇主綠卡擔保的移民被認為不太可能離職另謀高就。

在支付賠償金的同時，蘋果也同意將其 PERM 工作崗位的招聘工作與正常做法保持一致。 根據和解協議，該公司將被要求進行更廣泛的招聘，並對員工進行反歧視法培訓。

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記者：張瑋婷