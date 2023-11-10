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寵物酒店數碼轉型  24小時CCTV 隨便看 讓寵主放心

都會情報 17:00 2023/11/10

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ET贏商有計
【ET贏商有計】寵物酒店善用數碼科技 寵物及竉主感安心

香港人有多喜愛養寵物，相信走在街上，大家都會感受到。根據Fortune Business Insights Market Research 的數據顯示，全球寵物護理市場規模預計從今年的2466.6億美元，增長至2030年的3688.8億美元，預測期內複合年增長率為 5.9%。

香港寵物市場的機遇，亦不言而喻。提供寵物住宿及美容服務的Pet Villa，年初通關後原有的服務供不應求，決定拓展何文田旗艦店。然而，要抓緊市場機遇，Pet Villa當時要應對成本、網絡安全𣈱順、Wifi覆蓋等挑戰。

Pet Villa創辦人相信，安全及衛生最緊要。同時，每一間舖及每一間房都有CCTV，讓每位竉主可以24小時，看到自己的貓狗的生活情況。全間超過6000尺的旗艦店，加起來超過100個CCTV，Pet Villa業務拓展經理Phoebe Lam強調：「穩定的網絡是很緊要，加上我們裝修改動比較多，亦改了很多次，所以都會影響Wi-Fi的覆蓋全面性。」

由於當時要趕及暑假當期前要開幕，時間相當緊迫：「我們找來了香港寬頻企業方案的一站式服務去幫我們，去處理Wi-Fi的問題，今次我們裝修很多改動，所以他們今次也曾上來4次幫我們的Wi-Fi度位。」

始終做生意就一定需要計成本，預算永遠都有限。「提出我們的預算後，HKBN在我們的預算內提供了最好的方案，令我知道他們真的有認真考慮我們的成本，而不是單方面銷售自己的產品。」Pet Villa的何文田旗艦店，最終如期開幕。

想知更多數碼轉型資訊：ES 營商資訊站

(特約)

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