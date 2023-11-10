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【多相】曉栢峰兩房示範單位陪你睇　雙面衣櫃增單位靈活性

股樓投資 17:20 2023/11/10

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恒基地產（00012）旗下長沙灣曉栢峰開放示範單位，發展商先開放一個兩房無改動示範單位，單位為B座22樓B1室，實用面積為411平方呎，屬兩房間隔。

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單位層與層之間高度約3.5米，單位開則方正實用，可靈活擺放傢俬；長方型客飯廳連接38平方呎的三合一露台。根據樓書，大廳長逾4.7，闊約2.4米。住戶可按個人需要劃分客飯廳的位置，然後擺放不同家具。次外，單位的客飯廳、主人睡房及睡房均面向東面。主人睡房空間特大，長逾4米，闊約2米。為了盡用室内空間，發展商為單位買家附送雙面衣櫃，増加收納空間，並將睡房分開為寢區及衣帽間。

浴室牆身以溫柔米色搭配時尚藍色瓷磚打造，並配備一系列國際品牌浴室設備。此外，廚房設備一應俱全，配置一系列德國品牌 Siemens電器，包括電磁爐、抽油煙機、洗衣乾衣機、嵌入式微波焗爐及雪櫃，滿足住戶煮食需要。

 

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 曉柏峰 長沙灣 恒基 恒基地產（00012）

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曉栢峰首批100伙折實每呎17602元　恒地林達民：預期新盤樓價再下行空間不大

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