教大30周年校慶  育才弘教  立德樹人

香港教育大學（教大）今日（11月10日）舉行30周年校慶啟動禮，宣布開展為期逾一年的校慶活動，並邀得歷史學家劉智鵬教授、梁操雅博士及丁新豹教授，以短片形式道出教大逾百年的教育歷史傳承。

由五所前教育學院合併而成的教大（前身為香港教育學院）成立近30載。今年校慶的主題為「育才弘教 立德樹人」，旨在強調「才」與「德」的重要，凸顯教大的核心使命；校慶標誌則以校徽結合數字「30」而成。教大校徽強調大學的教育承傳，五片豐厚茂盛的綠葉代表五所前教育學院，同時象徵朝氣蓬勃；而太陽則代表團隊精神，象徵教大上下一心，追求卓越、造福社會。

校董會主席黃友嘉博士說：「古語有云：『三十而立』。在前人的努力耕耘下，教大茁壯成長，卓然有成，在本地、國家以至區內發揮重大影響力。我們期望藉着一連串校慶活動，弘揚師道，凝聚教育界同工、歷屆校友及社會賢達，攜手推動教育發展，向前邁進。」

校長李子建教授說：「衷心感謝前人的付出及貢獻，奠定教大發展的深厚基礎。教大既是一所充滿朝氣的年輕大學，同時承載厚重的歷史內涵。我們的教育傳承，可追溯至1881年成立的第一所官立師範學堂，隨後在不同階段誕生和持續發展的五所教育學院，孕育了一代又一代的良師，成為教育界的中流砥柱，亦成就了今日的教大。」

(特約)