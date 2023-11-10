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【ChatGPT死機】ChatGPT服務一度中斷　OpenAI證實遭大規模DDoS攻擊

科技 16:18 2023/11/10

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OpenAI證實，ChatGPT死機與分散式阻斷服務攻擊（DDoS）有關。

OpenAI旗下生成式人工智能（AI）機械人ChatGPT，於本港時間周三（8日）晚上10時，服務一度中斷，同時影響與相關API服務，出現間歇性中斷的現象。OpenAI其後證實，死機與分散式阻斷服務攻擊（DDoS）有關。黑客組織Anonymous Sudan亦聲稱是他們所為。

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OpenAI表示，ChatGPT服務及相關API服務於本港時間周三（8日）晚上10時許，出現嚴重故障（Major Outage），服務中斷達2小時21分鐘。OpenAI透露，主要是系統遭黑客攻擊，但OpenAI就未有透露攻擊者的身分。Anonymous Sudan則聲稱是他們所為，原因是該公司對於以巴衝突存在「普遍性的偏見」。

目前服務已逐步恢復正常。而事實上，ChatGPT在過去一年出現嚴重死機的狀況並不太多，根據統計，僅在8月31日出現過3個小時的嚴重故障，以及9月13日發生過16分鐘的嚴重故障。

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責任編輯：曾曉汶

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