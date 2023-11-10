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繼比特幣ETF後 貝萊德或申請以太幣ETF

環球政經 15:30 2023/11/10

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資產管理公司貝萊德（BlackRock）繼申請比特幣ETF後，目標正指向以太幣（ETH）ETF。

據美國特拉華州公司管理局（Delaware's Division of Corporations）網站顯示，iShares以太坊ETF已於周四註冊。

在貝萊德於今年6月申請比特幣ETF前一周，有關iShares比特幣ETF的類似通知也在網站上發布。

消息傳出後，包括ETH在內的加密貨幣反彈，ETH價格升7%，是自4月份以來首次突破2,000美元。

美國證券交易委員會（SEC）歷來反對比特幣 ETF，此前曾阻止資產管理公司嘗試推出此類產品。然而，8月的一項法院裁決推翻了SEC阻止Grayscale比特幣信托產品的決定，這或為包括貝萊德在內的其他比特幣基金打開了大門。

SEC沒有對法院的裁決提出上訴，但仍有權以各種理由阻止Grayscale的信托產品和其他比特幣基金的轉換。

雖然SEC尚未批准比特幣ETF，但若成事，ETH很可能會成為下一個目標。

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撰文 : 林斯凱

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