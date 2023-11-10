鮑威爾再放鷹 無信心現時政策夠降通脹至2%

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）對通脹步伐放緩表示樂觀，但認為目前的措施能否有效維持通脹勢頭還存在不確定性。

鮑威爾在出席一個活動時表示，聯邦公開市場委員會致力於實現一種具有足夠限制性的貨幣政策立場，以便在一段時間內將通脹率降至2%，而「我們沒有信心已實現這樣一種立場。」

通脹率仍高於預期水平，鮑威爾認為當前的政策的「限制性明顯」，並強調有必要評估是否應進一步提高利率，以及利率應維持多久。

鮑威爾發表講話後，股市下跌，國債收益率上升。

盡管取得了進展，但鮑威爾告誡投資者不要期待近期降息，並強調聯儲局致力於解決通脹問題。他表示，如有必要，聯儲局將毫不猶豫地進一步收緊政策。

鮑威爾還承認經濟增長勢頭良好，但他預計未來幾季的經濟增長將有所放緩。聯儲局仍將關注增長強於預期可能破壞通脹控制的可能性，並可能需要貨幣政策作出反應。

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