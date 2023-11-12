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【AI狂潮】專家料生成式AI影響力媲美iPhone　惟仍要面對陷阱和挑戰

12:00 2023/11/12

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Adobe數碼媒體首席技術總監Ely Greenfield表示，深信生成式AI的時代已經到來，但仍有許多挑戰需要面對。

生成式人工智能技術（Generative AI）自去年因ChatGPT的誕生而爆紅，各式各樣應用接連推出，發展潛力遠超外界想像。數碼解決方案供應商Adobe數碼媒體首席技術總監Ely Greenfield早前接受本報訪問時表示，生成式AI對全球的影響，將如蘋果iPhone般巨大，惟目前該技術依然有無數的陷阱和挑戰，需要企業、政府和用家合力解決。

【Adobe創意大會2023】瞄準「創意人」需求　Adobe再推3大新AIGC模型+過百項新功能

【生成式AI競賽】Adobe生成式AI工具Firefly正式上線　設獨立網站兼整合至Creative Cloud及Express服務

早前Ely Greenfield於美國洛杉磯參加Adobe MAX創作者大會上，接受傳媒訪問時提到，看好生成式AI的發展潛力，相信技術能在多方面加以應用，「尤其AIGC品牌Firefly登場短短6個月，看到用戶應用數量、創作者貢獻的內容和內容許可數量方面，都極速增長，深信生成式AI的時代已經到來。」

他亦透露，Firefly於9月正式推出時，已累積生成逾20億張圖片，在10月更增至超過30億張，用戶反應熱烈遠超其想像。

設「護欄」　Adobe助負責任使用

他認為，生成式AI將產生如iPhone般同樣巨大的影響，

iPhone促進了智能手機的普及，徹底改變了現代社會生活面貌。而我相信，生成式AI的力量同樣會如此龐大。

他解釋，現時他與團隊正不斷尋求技術的應用方式，發現涵蓋範圍可以相當廣闊，包括該企的研究員在Adobe Sneaks上所展示的部分項目，如可應用在影片上的Project Fast Fill AI修復和生成、以AI瞬間變換和生成圖案的互動式裙子Project Primrose等，「此技術的可用性是無庸置疑」。

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惟與此同時，Greenfield坦承生成式AI技術依然還有許多未知的陷阱和挑戰，需要各方合力解決和應對，當中包括法律監管、工具運行成本等。

他逐一解釋，目前法律及監管架構相對不穩，「因為每個司法管轄區的規例都不一致，而且不斷有所變化，對於研發技術的企業來說，仍存在風險。」他補充，目前該企也只能逐步建設「護欄」，來保障和確保用戶能負責任地採用生成式AI技術，例如建立通用的「請勿訓練」標籤，讓創作者控制是否允許使用其作品訓練AI模型；亦會建議用戶使用生成式AI工具之前查看私隱權政策，以及務必確認以免侵害著作權，「畢竟每個人如何採用它，仍然是一個問題。」盼各地政府能盡快落實監管方案，讓企業能夠有更清晰的指引，來以生成式AI開發更多的項目。

成本高　 科企或面臨潛在虧損

此外，近日市場上也出現了生成式AI工具所耗成本高的疑慮，對為AI產品收取固定費用的科企而言，或許會面臨潛在虧損。Greenfield坦言，構建和訓練AI產品確實需要數年時間和大量資金，畢竟涉及大量數據，而Adobe也正積極投資，以使其在未來更加高效。但他補充，該企模型的成本實際上比大型語言模型便宜，部分原因是架構不同，而它們的模型相對較小。

同時，Adobe正採用積分系統運行模型，一旦Adobe客戶用完分配的每月額度，該公司就會降低服務速度，以防過度使用。Greenfield另提及，該企也正考慮和研究將Firefly走向混合模型路綫，部分在實體設備上運行，部分在雲端運行，分散處理速度，從而降低運行這些影像模型的成本，「我們在提供巨大價值的同時，也希望能在成本方面保護自己。」

【生成式AI】Adobe Photoshop全新AI生成擴展功能　專門用於延展圖片（附教學）

記者：曾曉汶　洛杉磯直擊報道

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