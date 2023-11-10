【以巴戰爭】聯合國：加沙與約旦河西岸經濟恐倒退數十年

聯合國開發計劃署（UNDP）周四（9日）發表報告，指以巴戰爭使巴勒斯坦再多30萬人生活貧困，損害當地就業機會和生產，恐令加沙與約旦河西岸經濟倒退數十年。

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UNDP分析加沙與約旦河西岸的主要經濟指標，發現過去一個月的戰事導致當地就業機會分別減少61%和24%。

巴勒斯坦於戰爭爆發一個月後的國內生產總值（GDP）損失約8.57億美元（約66.8億港元），已較戰前下跌4.2%。聯合國警告如戰爭再持續一個月，GDP損失將擴大至17億美元（約132.6億港元）或8.4%。

UNDP阿拉伯國家區域局長Abdallah Al Dardari形容，他從未見過有地區在如此短的時間內，經歷如此巨大的損失。

加沙的貧窮問題在上月戰爭爆發前已十分嚴重，根據世界銀行截至2020年的數據，當地有61%人口生活在貧窮線以下。

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UNDP報告稱，加沙與約旦河西岸的貧困人口在一個月間增近兩成。如果戰爭再持續一個月，貧困人口將增加34%或50萬人，巴勒斯坦經濟發展將倒退19年。

據聯合國難民署指，加沙近一半房屋因以軍轟炸而受損或被摧毀，4成教育設施遭到破壞。

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責任編輯：鄭錦玲