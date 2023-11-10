Lantau Yacht Club 順利舉辦首屆頂級遊艇展「海上奢華盛會」 

▲ （由左至右）Simpson Marine銷售經理Tom Allen先生, 香港興業國際集團有限公司酒店業務營運高級副總裁麥偉森先生, 香港興業國際集團有限公司酒店業務營運行政副總裁李泓熙先生, 中信泰富有限公司香港地產部董事李偉明先生Princess 公主遊艇公司大中華區總經理Adam Waters先生, NextWave遊艇公司銷售總監 Jeffrey Chan先生 。

一連三日以「海上奢華盛會」（Festa Nautica）為主題的 Lantau Yacht Club

（「LYC」）遊艇展於2023年11月5日圓滿結束，展覽匯聚7個代理商、共14個全 球最受推崇的遊艇品牌。香港興業國際集團有限公司酒店業務營運行政副總裁李泓熙先生、中信泰富有限公司香港地產部董事李偉明先生、香港興業國際集團有限公司酒店業務營運高級副總裁麥偉森先生，聯同Princess Yachts Greater China、Nextwave Yachting Simpson Marine的代表在11月3日擔任開幕典禮的主禮嘉賓，於典禮期間將纜繩繫於繫船柱，標誌著為期三天的「海上奢華盛會」正式啟航。

▲ （由左至右）香港興業國際集團品牌管理總監蔡寶珠女士, 中信泰富有限公司香港地產部市務助理主任羅可君女士, 中信泰富有限公司香港地產部營業經理方朝邦先生, 中信泰富有限公司香港地產部董事李偉明先生, 香港興業國際集團有限公司酒店業務營運行政副總裁李泓熙先生, 香港興業國際集團有限公司酒店業務營運高級副總裁麥偉森先生, 香港興業國際集團有限公司Auberge Hospitality市務及會員推 廣總監李偉謙先生。

展示多款豪華遊艇

當天 7 個代理商Absolute Marine Limited、Asia Boating Limited、Asia Yachting、Marine Italia Limited、Princess Yachts、Nextwave Yachting和Simpson Marine帶來 14個全球最受推崇的遊艇品牌 AB Jet、Absolute、Azimut、Bali、Beneteau、Capoforte、Fountaine Pajot、Invictus、Karnic、Lagoon、Nimbus、Prestige、Princess 和 Saxdor，展示了最精緻、最先進的遊艇與超級遊艇，為遊艇愛好者和業界人士帶來無與倫比的體驗，同時 提供交流和合作的平台。

難忘體驗

除了令人嘆為觀止的遊艇陣容，「2023海上奢華盛會」還為與會賓客提供多項奢華休閒體驗，其中包括活動官方貴賓接送服務商暨豪華名車品牌梅賽德斯－奔馳 （Mercedes-Benz）、頂級奢華鑽石珠寶品牌戴比爾斯珠寶（De Beers Jewellers）、以 及多款著名烈酒品牌，如麥卡倫威士忌（The Macallan）、高原騎士威士忌（Highland Park）、格蘭路思單一純麥威士忌（The Glenrothes single malt whiskies）和倫敦三號氈酒（No. 3 Gin），讓賓客一次過感受多元極致奢華體驗。現場亦有一系列由 Auberge Hospitality旗下的休閒生活品牌提供的豪華體驗，包括由愉景灣高爾夫球會提供的切桿及推桿遊戲、香港愉景灣酒店精心炮製的即燒串燒鮑魚及海南雞飯等豐富佳餚、酒店的 Spa Botanica 提供的頭肩頸按摩服務，以及由牡丹軒中菜廳呈獻的精選中式美點養顏紅棗糕及香濃芝麻卷，讓整個尊貴體驗昇華。

期待再會

今屆 Lantau Yacht Club 遊艇展「海上奢華盛會」吸引了各界豪華遊艇愛好者、業界人士和追求精緻休閒生活人士參與。我們期待不久將來，可以為大家再次呈現無與倫比的奢華海上生活風格盛會。

如需更多資訊，請瀏覽 https://www.lantauyachtclub.com/

(特約)